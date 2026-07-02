老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「ミニパンテール･ドゥ･カルティエ」。

カルティエ ミニパンテール･ドゥ･カルティエ WSPN0019 SS クォーツ

1983年に誕生し、2017年に現代に蘇ったカルティエのアイコンウォッチ『パンテール ドゥ カルティエ』。こちらは最も小ぶりなミニサイズのモデルです。「豹」を意味する名の通り、しなやかで優美なブレスレットが腕元をジュエリーのように彩ります。スクエアケースにローマ数字、ブルースティール針といった伝統的なデザインも魅力。ムーブメントにはメンテナンス性に優れたクォーツ式を搭載し、ブレスレット感覚で楽しめる一本です。

カルティエ ミニパンテール･ドゥ･カルティエ WSPN0019 SS クォーツ

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 750,000円

アイテム名 カルティエ ミニパンテール･ドゥ･カルティエ

通称 ミニパンテール･ドゥ･カルティエ

型式 WSPN0019

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ レディース

サイズ ケース径約：18.5x25mm、腕周り最大約：17cm

カラー 文字盤カラー：シルバー/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 クォーツ 生活防水

在庫店舗 神戸三宮店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。電池交換、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

“宝飾ブランドが作った腕時計”を体現した1本

パンテールの最大の特徴は、豹のしなやかな動きを表現した5リンクのブレスレットです。肌にフィットする装着感には、カルティエの宝飾職人としてのこだわりが詰まっています。1983年の誕生以来、多くのファンを魅了し、一度は生産終了したものの、熱烈な要望を受けて2017年に現代的に蘇りました。このミニサイズは時計としての機能もありつつ、洗練されたジュエリーとして手元を美しく彩ってくれます。(コメ兵 鳥居 真)

働く女性の日常を格上げするアイテム

30代から40代の働く女性にぜひ手にしてほしい一本です。平日のビジネスシーンでは、上質なネイビーのジャケットや白シャツの袖口から覗かせて、知的で凛とした印象を演出。週末は、お気に入りのお店でのランチに、シンプルな無地ニットと上質なデニムという軽やかな装いに合わせます。ステンレスの上質な輝きが日常のカジュアルを格上げし、自分らしい大人のゆとりをリアルに表現してくれるでしょう。(コメ兵 鳥居 真)

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