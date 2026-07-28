ヴィンテージ時計専門店を展開するファイアーキッズでは、Z世代やミレニアル世代を中心に、自身の生まれ年や大切な人の誕生年に製造された時計を探す来店者が増加している。

店頭での様子

厚生労働省「「毎月勤労統計調査 全国調査 夏季賞与 2025年」によると、2025年の夏季賞与は事業所規模5人以上の全事業所における労働者1人あたり平均で36万681円で、前年から3.2%増加した。賞与を支給した事業所における労働者1人あたり平均は42万6,337円となり、前年から2.9%増加している。

このような中、ボーナスの使い道として、「長く使えるもの」「将来まで残るもの」「自分だけの意味を持つもの」を選びたいという意識が高まっている。特にヴィンテージ時計は、製造年代や経年変化といった物語性や修理して長く使える点から、人生の節目に購入する商品として注目されている。円安や輸入物価の上昇を背景に、海外ブランドをはじめとする高級時計の新品価格が上昇しやすい状況が続いていることも影響の一つだ。同社の店舗に訪れる若年層来店者数は2026年4月で1,087名となり、前年同月比で約2.5倍に伸長した。夏のボーナス支給を見据えて、早い時期から時計選びを始める動きが見られるという。

同社は「リユース・ヴィンテージ市場は今後も拡大が予測されており、2027年には国内市場規模が3.5兆円に達するとの試算もある」と発表している。