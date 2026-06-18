老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「パシャ･ドゥ･カルティエ」。

カルティエ パシャ･ドゥ･カルティエ WSPA0013 SS 自動巻

1985年誕生の名作を継承し、2020年にアップデートされた「パシャ ドゥ カルティエ」の35mmモデルです。精緻なギョーシェ彫りが施されたシルバーフランケダイヤルに、象徴的なアラビア数字とブルースチール製菱形針を組み合わせています。チェーン付きのリューズプロテクターにはブルースピネルが輝き、洗練された印象を与えます。自社製自動巻ムーブメントCal.1847 MCを搭載。男女問わず手元を華やかに彩る、エレガントなタイムピースです。

カルティエ パシャ･ドゥ･カルティエ WSPA0013 SS 自動巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 600,000円

アイテム名 カルティエ パシャ･ドゥ･カルティエ

通称 パシャ･ドゥ･カルティエ

型式 WSPA0013

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズレディース

サイズ ケース径約：35mm 腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：シルバー

付属品 純正ボックス 保証書 替ベルト

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ルーツは約100年前の防水時計に

1985年に誕生したパシャですが、その源流は1930年代に遡ります。モロッコのマラケシュの太守(パシャ)から「プールで泳ぐ時も着けられる高貴な時計を」とオーダーされて生まれた防水時計がルーツです。特徴的なチェーン付きのリューズキャップは、当時の防水技術の結晶。現行の35ミリモデルは、このキャップを外した内側に密かにイニシャルを刻印できる心憎いギミックも隠されており、所有欲をくすぐります。(コメ兵 鳥居 真)

男女でシェアできる万能モデル。30代から40代の最初の1本にオススメ

30代から40代の、上質なライフスタイルを愛する方におすすめです。35ミリというサイズ感は、一つの時計をパートナーとシェアするのに最適。休日の昼下がり、お気に入りの場所へ向かう際、ボーイッシュに仕立てるなら白シャツにネイビーのチノパン、フェミニンに仕立てるならリネン素材のワンピースの袖口に。工具なしでブレスから付属の革ベルトへ交換できるため、その日の気分や二人のコーディネートに合わせて表情を変えて楽しめます。(コメ兵 鳥居 真)

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