高級腕時計の代名詞ともいえる「ロレックス」。とりわけコロナ禍の2022～2023年頃は中古市場で価格が急騰し、“ロレックスバブル”とも呼ばれる過熱ぶりを見せた。では、その熱狂は今どうなっているのか。

今回は、ブランド時計・ジュエリーのBtoB取引を手がける「JUNIOR」のOURO事業部・辻野雄弥部長に、ロレックス中古市場の現在地と今後の見通しについて話を聞いた。

ロレックスバブルははじけた? 現在地を探る

ロレックス・バブルを経て定着した、“資産”としての考え方

――コロナ禍のロレックス市場の熱狂っぷりは凄まじいものがありました。最近はそのバブルも弾けたと聞きますが、現在の状況をどのようにご覧になっていますか?

辻野：当時のバブル自体は、終わっていると思っています。コロナ禍では世界的な金融緩和があり、余剰資金が時計や車などの高級商材に流れました。ロレックスだけではなく、オーデマ ピゲやパテック フィリップのような超高級時計も含めて、全体的に相場が大きく上がったんです。

その後、景気が少し落ち着いて供給も増えたことで、市場は調整局面に入りました。ただ、バブル前に完全に戻ったわけではありません。時計は「身につけられる実物資産」として認識されるようになり、その価値観が定着したのは大きな変化ですね。

実際、コロナ禍のピーク価格に近づいているモデルや、当時の最高値を超えているモデルもあります。以前とはまた違ったかたちで、成熟しながら成長している市場だと感じています。

――投機目的のコレクターは減り、今は主に純粋な時計好きが残っているという感じですか?

辻野：やっぱり今は、“本当に時計が好きな人”が残っている印象です。バブル期には、短期的な値上がりを狙う投機目的の方もかなり多かったのですが、そういう方たちは相場が落ち着くにつれて減っていきました。

今買われている方は、「このモデルが好き」「ずっと憧れていた」という動機の人が多いですね。ただ、以前と違うのは、純粋な時計好きの方ですら資産性を意識するようになったことです。本当に時計は好きなのですが、頭の片隅には「でも、リセールバリューはどうなんだろう?」という考えも併せ持つようになったイメージです。

いずれにしても、今のマーケットは「好き」が結果として投資に繋がる、健全な状態に戻ってきています。目先の利益のために買うのではなく、憧れの時計を手に入れ、愛用して、役目を終えたら次のモデルへの買い替え資金にする。こうした「コレクション投資」というスタイルが一般的になりつつありますね。

――ロレックスが他ブランドと一線を画し、特別な存在であり続ける理由はどこにあるのでしょう。

辻野：まずは、圧倒的な流動性ですね。ロレックスは世界中に凄まじい数が流通しています。弊社でも年間4万件以上の取引データを保有していますが、これほどエビデンスが取りやすいブランドは他にありません。どこへ持っていってもすぐに現金化できる安心感があるので、投資の対象としても非常に魅力的です。

それに、単純にめちゃくちゃかっこいいんですよ(笑)。男性でも女性でも、ロレックスを自然につけこなしている人はやっぱり魅力的に見えますよね。

「買い時」はいつか? プロが教える後悔しない選び方

――「今、ロレックスは買い時なのか?」と気にしている人も多いと思いますが、辻野さんはこのタイミングをどのようにみていますか?

辻野：投資的な意味で“買い時”を掴もうとするのは、実はすごく難しいんです。為替の影響もありますし、地政学的なリスクで相場が上下することもありますから。なので、「好き」を先行させてほしいですね。

自分にとって最高の1本を徹底的に調べて、惚れ込んで買う。株やFXのように毎日チャートを見て一喜一憂するより、好きな時計を身につけて、1年なり数年なり楽しむ。そうして満足して手放すときに、結果として資産価値が付いてくる場合がある。これが時計投資で一番成功するパターンだと思います。

――目先の損得ではなく、長期的な視点が大事なのですね。

辻野：これまでの経験上、リーマンショックやコロナ禍、地政学リスクなど、大きな経済インパクトは何度もありましたが、結局、今が一番相場は高いんですよ。本当に時計が好きな人は、不思議といいモデルを選びますし、結果的にいいタイミングで手放せています。まずは本当に好きだと思える時計を見つけることが大事だと思いますね。

――具体的に、今注目すべきモデルや人気の傾向について教えてください。

辻野：やはり一番の定番はデイトナですね。唯一のクロノグラフモデルですし、歴史やストーリー性も含めて圧倒的な人気があります。それから、GMTマスターIIやサブマリーナも安定して人気です。特にGMTマスターIIはデザイン性が高く、海外需要も非常に強いですね。

地域によって需要にも差があり、アメリカのような体格のいい方が多い市場では、41mmのデイトジャストや金無垢モデルが強い。一方、日本やヨーロッパでは、肌の色やファッションに馴染みやすいシルバーや黒の、少し小ぶりなモデルが好まれる傾向にあります。

――最近ではロレックス公式も「ロレックス認定中古」を導入するなど、メーカー側の動きも活発です。中古市場への影響はどう見ていますか?

辻野：市場全体への影響は限定的だと見ています。メーカーが真贋やコンディションを保証する安心感は、新しいユーザー層を呼び込むきっかけになるでしょうし、市場全体の信頼性向上にもつながると思います。

一方で、中古時計の価格は世界中の卸売市場やオークションなど、日々動く二次流通市場の取引によって形成されています。相場を追うには常に市場動向を見続ける必要があり、価格形成という意味では引き続き民間の流通市場が大きな役割を担っていくのではないでしょうか。





OURO銀座店の様子。ロレックスやパテック フィリップといった高級時計の買い取りを行う

時計という「第三の資産」が描く未来

――最後に、これからのロレックス市場の展望について教えてください。

辻野：長期的には、市場はさらに拡大していくと思います。コロナ禍後のバブルを誰も予想できなかったように、10年、20年というスパンで見れば、また想像もつかないような高騰が起きる可能性もあります。

そもそも今の時代、時間が知りたければスマホを見ればいいわけですよね。それなのになぜ、数百年前と同じ機械式時計がなぜこれほど支持されているのか。それは、時計がただの道具ではなく、ファッションであり、工芸品であるもあるからだと思います。

今持っているモデルが、30年後にはヴィンテージとしてさらに価値を高めているかもしれない。そう考えると、やっぱり今の自分が本当に好きなものを大事に使うことが、結果的に一番いい未来に繋がるんじゃないかと思います。

インタビューに登場したモデル以外にもロレックスがずらり