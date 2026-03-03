近年人気が抜きん出ているカルティエ、“ロレックスに並ぶ日”はやってくる?

腕時計市場の価格高騰が進む中、近年はカルティエへの注目が高まっているという。もともと人気ブランドであるカルティエが、再注目されている理由はどこにあるのか。今回は、KOMEHYO YOKOHAMA シニアチーフの金田愉美さんに、注目を集めている背景や今売れているモデルなど、カルティエの現在地を詳しく聞いてきた。

カルティエに注目が高まっている理由

――最初にカルティエのブランド概要を教えてください。

1847年にフランス・パリで創業したジュエリーブランドで、現在では世界の5大ジュエリーブランドのひとつとも言われています。

特徴は洗練されたデザインで、ジュエリーや時計だけでなく、財布やバッグなど幅広い製品を作っており、ファッションの一部として選ばれる方も多いです。もともと時間を知るためのものであった時計を、装飾品としての地位に押し上げたのもカルティエです。

今回話を聞かせてくれたKOMEHYO YOKOHAMAシニアチーフの金田愉美さん

――カルティエの腕時計にはどんな特徴がありますか?

カルティエ時計の歴史は、1904年に飛行家のアルベルト・サントス＝デュモンのために手がけた世界初の男性用腕時計「サントス」から始まります。「サントス」は世界で初めてのパイロットウォッチにもなるので、実は時計としても歴史のあるブランドです。

もともとジュエラー(宝石商)であるカルティエの腕時計は、デザインに普遍性という哲学や美学があります。例えば、100年前の「サントス」と現在の「サントス」を見比べても、デザイン的にはそこまで大きく変わっていません。一方で、機能や細部はアップデートして引き継がれているので、まさに「不易流行」を体現しているブランドです。だからこそ、流行やライフステージが変わっても、年代を問わずにいつまでも身に付けられる腕時計なのかなと思います。

店頭に立っても、カルティエの時計は大事にしまっておくというよりは、身に付けることで自分をアップデートしてくれるアイテムとして探される方が多い印象があります。この辺りはジュエリーにも通じるところがある、カルティエならではの特徴ですね。

――女性を中心に人気のカルティエの腕時計ですが、近年はより注目が高まっているという話を聞きます。この背景にはどんなことがあるのでしょうか?

人気のプラスアルファとなっている要因のひとつに、資産価値として認識され始めていることが挙げられます。

これまでは「資産＝ロレックス」が定説でしたが、ここ1、2年ほどの法人オークションにおいて、「クラッシュ」「ペブル」などの希少なヴィンテージカルティエが数千万円〜数億円で落札される事例が相次ぎました。これがニュースとなって、「カルティエは資産になる」という認識が広まりました。

また、特定のヴィンテージの価格高騰がブランド全体の評価を押し上げ、現行品の「タンク」や「サントス」の価値も見直すきっかけとなっています。

KOMEHYO YOKOHAMAに並ぶカルティエの時計。もともと女性人気が高かったが、最近は男性の人気も増えているという

――価格高騰の流れはすでにリユース市場にもきていますか?

数年前と比べると中古の販売価格は高くなってきていますが、ロレックスのような定価越えはありません。今はまだ「カルティエも資産になるのでは」と注目されだしたぐらいの段階という認識です。ただ、数百万円を投じなくてはいけないロレックスや一部の高級時計とは違い、カルティエの腕時計はまだ数十万円から購入できます。実際に購入を検討しやすい価格帯であることも魅力となって、注目されている側面もあると思います。どれぐらいでリユース市場に影響が出るかは一概には言えませんが、昨今のリユース市場と注目の高さを鑑みれば、将来的に価格が高騰する可能性は否定できませんね。

コメ兵で人気のカルティエ3モデルとは?

――現在人気のカルティエ時計を教えてください。

当社データ(2024年4月～2025年1月まで)になりますが、まずは「タンク」です。

タンクシリーズの中でもタンクフランセーズは女性人気が高く、安定の定番モデルになっています。直線的なラインとケースとブレスの一体感が魅力で、シンプルで艶すぎず、個人的には知的な印象も受けるので、オフィスでもカジュアルでも合わせやすいと思います。「とりあえずカルティエの時計を何か1本持っておきたい」「長く使える時計が欲しい」という方にもオススメです。

次に「サントス」です。男性からも人気のあるモデルになります。

ラグジュアリースポーツウォッチとドレスウォッチの中間と言えるスタイルですが、軽快な感じと気品のある感じのバランスをすごく上手に取っているモデルです。「サントス」の起源には、飛行機を操縦するときに懐中時計は取り出すのが大変だから腕に身につけて使えるようにしたという部分がありますが、現在もそのスポーティーさはしっかりと受け継がれています。半面、タフすぎず、繊細さを兼ね備えているので、ファッション性も高いです。そんなところが男性に刺さっているポイントだと思います。

最後はカルティエを象徴するモデルのひとつでもある「パンテール」です。

タンクシリーズよりも角を落とし、丸みのある美しい曲線のフォルムが特徴です。「ジュエリーとして身につけられるほど華やか、だけど派手すぎない」ところに、カルティエのこだわりを感じます。パンテールはステンレスモデルからの金無垢モデルまで幅広くラインアップされていて、ひとつ持ちたいという時にその中から自分に合ったモデルを選ぶことができるのも魅力だと思います。

――今後、注目しておくといいモデルなどはあったりしますか?

「ベニュワール」は面白いかもしれませんね。

ベニュワールはパンテールのように華やかなモデルよりも、少し落ち着いたクラシックな感じの時計をつけたい方に選ばれているモデルです。パンテールやタンクシリーズと比べて数も少なく、本当にカルティエのことをよく知っている方だけが知っているモデルになります。カルティエの時計をしたいけどあまり人とかぶりたくないという方にはぴったりだと思います。

カルティエのように今後人気になりそうなブランドは?

――カルティエについで、「ジュエリーブランドなのに、時計も人気になりそうなブランド」または「人気が広がりそうなブランド」はありますか?

ブルガリが挙げられると思います。ブルガリの腕時計は、ブルガリのジュエリーが好きな方がバングル感覚でつけたくて探しに来ているイメージがあります。このファッション性に注目されているところは、カルティエと共通している部分なのかなと思います。

一方で、ブルガリの場合はクラシックスタイルではなく、「セルペンティ」のようなラグジュアリーなアイテムが海外セレブを中心に人気です。デザインもカルティエほど普遍的ではなく、ある程度の周期で変えています。その辺りのことから、カルティエとはまた違った動きになってくるのかもしれません。

※記載されている価格はすべて2026年2月の取材時のものです。