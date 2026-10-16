高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ヴァシュロン コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ Ref. 49150/B01A-9097」を紹介してもらいました。

ヴァシュロン コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ Ref. 49150/B01A-9097 (298万円) ※

レア度：★★★☆☆

ヴァシュロン コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ Ref. 49150/B01A-9097 (298万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

ヴァシュロン コンスタンタンのラグジュアリースポーツモデルとして、高い人気を誇るオーヴァーシーズモデル。初代モデルは、創業222周年を記念して1977年に発表されたRef.222をオマージュして、1996年に誕生しました。

今回紹介するのは、ケースサイズは42mmに拡大しながら、基本的なデザインは踏襲した2代目モデルです。

デザインは、同社デザイナーのヴァンサン・カウフマン氏や、パルミジャーニ フルリエの「トンダ」シリーズを手がけたディノ・モドロ氏が担当。オーヴァーシーズモデルの特徴であるベゼルに配されたマルタ十字の意匠が、ブレスレットにも採用されています。ダイヤルには逆三角形に規則正しく配置されたクロノグラフのインダイヤル、12時位置にラージデイトを備えるなど、高級時計としての風格と機能美を兼ね備えた1本です。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

最新のオーヴァーシーズモデルはデザインが大きく変わってしまっているので、Ref.222の系譜を色濃く受け継いでいるという意味では、2016年までに作られたモデルで最後になります。大量生産するブランドではありませんが、現状は年間1本か2本ほど入庫しています。ただ、ファンの多いモデルで、入庫してもすぐに売れてしまうため、実物を目にする機会はそんなに多くないかもしれません。

Ref. 49150/B01A-9097で強調したいのは、やはり価格ですね。ヴァシュロン コンスタンタンと並んで世界三大時計と称されるパテック フィリップやオーデマ ピゲのクロノグラフスポーツと言えば、軽く1,000万円オーバーです。ところがこの個体で言えば、人気のブラック文字盤でボックスと保証書が付いて本体価格は300万円しません。私も本当に不思議に感じていますが、10年後には「あの時買っておけばよかった」と後悔する時計になっているかもしれませんね。

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中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら