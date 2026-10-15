グランドセイコーから、「キャリバー9S」系のムーブメントで初となる手巻メカニカルムーブメント「キャリバー9S54」の誕生25周年を記念した限定モデル「Elegance Collection SBGW325」が登場した。

世界限定600本で、日本国内は450本。価格は80万3,000円だ。グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座並木通り、グランドセイコーブティック 銀座、表参道ヒルズ、大阪心斎橋、京都、およびグランドセイコーブティックオンラインにて取り扱う。

＜グランドセイコー＞ Elegance Collection グランドセイコーブティック限定モデル「SBGW325」

【写真一覧】ネイビーだけじゃない、グランドセイコーの美しいダイヤルを見比べる

25年前の「SBGW003」をオマージュ

手巻メカニカルムーブメント「キャリバー9S54」は2001年に誕生し、当時のSBGW003に初めて搭載された。今回のSBGW325は、そのSBGW003をオマージュしたモデルだ。

ダイヤルでは、SBGW003の特徴だったアラビア数字のインデックスを受け継ぐ。カラーは、日本の藍染文化から着想を得た深みのあるネイビー。アラビア数字には浮き出し加工を用い、立体感のあるインデックスと濃いネイビーとのコントラストを際立たせた。

ストラップもダイヤルのテーマに合わせ、クロコダイルを本藍染で仕上げている。職人が手作業で時間をかけて染め上げ、奥行きのあるネイビーを表現した。付け替え用として、シュリンク柄の牛皮革ストラップが付属する。

本藍染のクロコダイルストラップ

柔らかな着け心地の牛皮革ストラップが付属

ケースはステンレススチール製で、横37.3×縦44.3mm、厚さ11.7mm。初代グランドセイコーの趣を今に伝えるラウンドフォルムをベースに、かん足には先端へ向かって広がる斜面を設けた。ザラツ研磨による鏡面と繊細な稜線が、クラシカルな外観にほどよい緊張感を加えている。

裏ぶたはサファイアガラスを用いたシースルーバック。「LIMITED EDITION」の表記とシリアルナンバーが入る。

手巻メカニカル「キャリバー9S64」を搭載

ムーブメントは、手巻メカニカルの「キャリバー9S64」。最大巻上時のパワーリザーブは約72時間で、静的精度は平均日差+5秒～-3秒、携帯精度は日差+10秒～-1秒だ。

輪列受を一体化してムーブメントを覆うことで、手巻ムーブメントらしい安定感のある外観に仕上げている。日常生活用防水、耐磁性能を備え、24石。ケースバックからムーブメントを鑑賞できる。