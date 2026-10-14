グランドセイコーから、銀座・和光限定モデル「Heritage Collection SBGA531」が登場した。限定150本、価格は86万9,000円だ。150本すべてにシリアルナンバーが入る。

オーナーラウンジのタイルをダイヤルに表現

テーマとなったのは、和光本店の1階／2階にある「グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座」のオーナーラウンジ。ラウンジの柱には、ひとつひとつ角度を変えて配置したタイルが使われており、光を受けることで生まれる陰影や表情を時計のダイヤルパターンに落とし込んだ。

そのダイヤルは、規則的に並ぶ細かなパターンによって、タイルに光が当たったときの陰影を表現。和光の建築空間そのものをモチーフにした、和光限定モデルらしい仕上がりだ。





グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル「SBGA531」

ダイヤルの美しさを見比べる――歴代のグランドセイコーを写真でチェック

また、グレーにネイビーを加えたカラーリングをベースとして、ガラス縁の青蒸着、ブルースチールのパワーリザーブ針、ゴールドカラーのロゴも見どころ。アクセントを持たせつつ、一体感と気品のあるダイヤルの表情だ。

ケースデザインには、1967年に発表された「44GS」で確立したグランドセイコースタイルを現代的に再解釈した「44GS現代デザイン」を用いている。ケース素材はステンレススチールで、ケース径は40.0mm。シャープな稜線と広い鏡面を持つ44GS現代デザインと、細かな凹凸を描くダイヤルというエレガントなたたずまいだ。

ブレスレットはステンレススチール製。さらに、付け替え用としてシャンパンブラウンのクロコダイル革ストラップが付属する。裏側にはネイビーの牛皮革を使い、ブレスレットとは異なる印象で楽しめる。

ムーブメントは、自動巻きスプリングドライブ「キャリバー9R65」。手巻きにも対応し、最大巻上時のパワーリザーブは約72時間。精度は平均月差±15秒、日差±1秒相当。裏ぶたのサファイアガラスには、最高峰への意思を象徴するブランドの証「獅子の紋章」と、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記とシリアルナンバーを記している。