シチズン時計の機械式時計ブランド「CITIZEN Series8（シチズン シリーズエイト）」から、ブランドコンセプト「Heritage meets Modern」をテーマにした限定モデル「NB6092-01E」が登場。10月15日発売、価格は27万5,000円、世界限定1,300本となる。

シリーズエイトは、シチズンと日本のヘリテージを受け継ぎながら、現代的なデザインと実用性を追求する機械式時計ブランド。今回のNB6092-01Eは、シリーズエイト再始動5周年を記念したモデルでもある。

ちなみに、シリーズエイトの初代モデルがリリースされたのは2008年で、2021年にリブランディングして再び登場。以来、大胆かつスポーティなデザインの機械式時計として人気を博している。

ダマスカス鋼とフォージドカーボン、異なる素材をひとつの時計に





シチズン シリーズエイト 限定モデル「NB6092-01E」

NB6092-01Eの外装で目を引くのが、ケースのセンター部分に使われたダマスカス鋼だ。

ダマスカス鋼は、古くから刀剣やナイフの鍛冶技術に用いられてきた素材。NB6092-01Eが採用した現代のダマスカス鋼は、複数のステンレスを積層して鍛造したもの。一つひとつ異なる波紋のような模様が現れる。

文字板には、航空機や高性能スポーツカーにも使われるフォージドカーボンを使用した。短くカットした炭素繊維をランダムに混ぜ合わせて成形するため、こちらもモデルごとに模様が異なる。

伝統的な素材であるダマスカス鋼と、軽量かつ強靭な先進素材のフォージドカーボンをひとつの時計に取り入れたところが、ブランドコンセプトの「Heritage meets Modern」を体現しているポイントだ。

ケースはイエローゴールド色で仕上げつつ、ブラックを基調とした文字板や牛革バンドと合わせた。ベゼルには24時間表示を配し、ゴールドカラーの針とインデックスも全体のアクセントになっている。

3地域の時刻を確認できるTraveller GMT

ムーブメントは、手巻き付き自動巻き機械式「Cal.9054」だ。GMT機能を備え、分針、秒針、24時間針を止めずに時針だけを1時間単位で動かせるTraveller GMTとなっている。

24時間針と回転ベゼルを使えば、最大3地域の時刻を同時に確認可能。海外への移動時などに、現地時刻へすばやく切り替えられる。

Cal.9054の精度は平均日差−10～+20秒、最大巻上時のパワーリザーブは約50時間。裏ぶたはサファイアガラスを使ったシースルーバックで、ムーブメントの動きも楽しめる。