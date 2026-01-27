グランドセイコー「SBGM255」- 早春の雪雫を映したダイヤルがたたずむエレガンスコレクションのGMT

グランドセイコーのエレガンスコレクションは、優れた実用性と装いのアクセントを両立し、美しさを演出するコレクションという位置づけ。今回はそのグランドセイコー エレガンスコレクションから、2025年12月発売の「SBGM255」を取り上げる。

SBGM255は、クラシックなGMT機能と現代的な外観を組み合わせた仕立て。早春の季語「雪雫」に着想を得たという文字板は、幾何学螺旋模様によって季節感を取り込んでいる。約72時間のロングパワーリザーブを持ち、第2時刻を示す24時間針を備えながら気品のある1本だ。

春の光を思わせる文字板

グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGM255」

白を基調とした文字板の幾何学螺旋模様は、光の当たり方によって現れる細かな陰影が奥行きを感じさせる。「雪雫」をイメージしたその表現は、光を受けたときの柔らかい反射が印象的だ。雪雫とは、積もった雪が春の日差しによって溶け、美しくしたたり落ちる様子のこと。

針とインデックスは、グランドセイコーらしい多面を用いたシャープな造形。バーインデックスの内側には、GMT針が指し示す24時間（偶数単位）のアラビア数字を配置している。2つの時刻ともスムーズに把握できるデザインだ。

GMT機能の24時間針はテンパーブルーのスチール製で、上品なアクセントになっている。GMT機能では、りゅうず操作によってローカルタイムの短針（時針）のみを1時間単位で調整できるため、時差のある地域へ移動したとき手軽に時刻を合わせられる。海外で役立つのはもちろんだが、文字板と針の動きを楽しめる情緒にも注目したいところだ。

ステンレススチールのケースは横39.5mm、厚さ14.1mmというサイズ。グランドセイコーの腕時計は「面」を基本とするデザインだが、SBGM255のフォルムは丸みやもの静けさを感じさせる。ジャケットやシャツ、ニットの袖口など、大人の腕元をさりげなく飾ってくれそうだ。

ムーブメントは、グランドセイコーの自動巻（手巻つき）機械式「キャリバー9S66」を搭載する。前述のように、最大巻上時で約72時間（約3日間）というロングパワーリザーブは使いやすいところだ。精度も平均日差+5秒〜-3秒と高い。

日常とクラシックの接点

SBGM255は、クラシックなGMTウオッチとしての機能を備えつつ、洗練されたコントラストとデザイン、上質な素材感が目を引く。早春を描いた文字板と落ち着いたケースラインは、フォーマルな装いだけでなく普段のビジネスシーンでも安心して身に着けられるだろう。

製品名／型番：グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGM255」

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：横39.5mm×縦46.9mm×厚さ14.1mm

風防：ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）

裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック

バンド：クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式）

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：自動巻（手巻つき）機械式「キャリバー9S66」

パワーリザーブ：約72時間（約3日間）

精度：平均日差+5秒〜-3秒（静的精度）

価格：70万4,000円

