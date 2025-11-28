マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

グランドセイコーの2025年秋冬、実機写真で見る続々登場の新作たち（前編）

NOV. 28, 2025 06:00
Text : 青木淳一
Share
Contents

自然の情景と日本の美意識を映し出す、グランドセイコーの最新作を特集。充実したラインナップをできる限りお届けするため2回に分け、今回はその前編をお届けする。朝焼け、氷原、絹、琥珀、白樺──。それぞれの物語を宿したタイムピースの顔ぶれをぜひ、ご覧いただきたい。なお、すべてのモデルが発売中だ。

朝焼けを纏う機械式クロノグラフの傑作。グランドセイコー「SLGC006」Evolution 9 Collection Tentagraph 限定モデル

「SLGC006」は、上空から見た岩手山のメインダイヤルと、カッパーピンクのサブダイヤルによる朝焼けのイメージが印象的なメカニカルクロノグラフ。

  • グランドセイコー Evolution 9 Collection Tentagraph 限定モデル「SLGC006」

    グランドセイコー Evolution 9 Collection Tentagraph 限定モデル「SLGC006」

  • 岩手山をモチーフにした迫力のダイヤルに、カッパーピンクのサブダイヤルが映える

    岩手山をモチーフにした迫力のダイヤルに、カッパーピンクのサブダイヤルが映える

ケースとバンドには軽量で高耐食性を誇るブライトチタンを採用。一部にセラミックスと18Kピンクゴールドをあしらうことで、華やかさと堅牢性を両立した。ケースサイズは43.2mm（幅）×51.5mm（縦）×15.4mm（厚）と存在感がありながらも、装着感は軽やかだ。

  • 力強いケースデザインも相まって極めてゴージャスな印象だ

    力強いケースデザインも相まって極めてゴージャスな印象だ

  • 限定版の証し、GSマークにもカッパーピンクを使用

    限定版の証し、GSマークにもカッパーピンクを使用

風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスで、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは、毎秒10振動のハイビート自動巻き（手巻き付き）「キャリバー9SC5」。静的精度は平均日差+5秒～-3秒、パワーリザーブは最大巻き上げ時で約72時間となっている。世界限定300本、価格は302万5,000円。

  • コート・ド・ジュネーブが目を引くハイビート自動巻き（手巻き付き）ムーブメント「キャリバー9SC5」

    コート・ド・ジュネーブが目を引くハイビート自動巻き（手巻き付き）ムーブメント「キャリバー9SC5」

氷の静寂を纏う、白と青の輝き。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA027」

「SLGA027」は、44GSデザインを現代的に昇華させた、気品と力強さを併せ持つタイムピースだ。アイスブルーのグラデーションダイヤルは静謐（せいひつ）な氷原を思わせる放射仕上げで、18Kホワイトゴールドのケースと美しく調和する。

  • グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA027」。ケースとブレスレットはともに18Kホワイトゴールド製

    グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA027」。ケースとブレスレットはともに18Kホワイトゴールド製

ケースサイズは40.0mm（幅）×47.4mm（縦）×12.1mm（厚）。ケースとブレスレットはともに18Kホワイトゴールド製だ。ザラツ研磨による歪みのない鏡面が、光の移ろいを美しく映し出す。

  • 白から青へのグラデーションが美しいアイスブルーダイヤル

    白から青へのグラデーションが美しいアイスブルーダイヤル

風防には、内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスを採用。防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RA2」。月差±10秒の高精度と、最大約120時間のパワーリザーブを誇る。価格は880万円。

黄金の静寂。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA028」

「SLGA028」は、デザイン哲学「セイコースタイル」を確立した原点「44GS」の現代デザインを纏った、気品と力強さが共存する逸品だ。

  • グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA028」。ダイヤル、ケース、バンド、針まで、すべてイエローゴールド

    グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA028」。ダイヤル、ケース、バンド、針まで、すべてイエローゴールド

ダイヤルには、かつて絹糸の一大産地だった諏訪地域への敬意を込めた、シルクのように繊細な放射模様が施されている。ケースサイズは40.0mm（幅）×47.4mm（縦）×12.1mm（厚）。ケースとバンドには18Kイエローゴールドを使用し、ザラツ研磨による歪みのない鏡面が光の移ろいを美しく映し出す。

  • シルクのように繊細で美しい表情のサンレイダイヤル

    シルクのように繊細で美しい表情のサンレイダイヤル

風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラス。防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは、手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RA2」を採用。月差±10秒の高精度と、最大約120時間のパワーリザーブを誇る。価格は792万円。

時を映す琥珀の深み。グランドセイコーHeritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA030」

グランドセイコー「SLGA030」は、ブランドの美学を体現する44GS現代デザインを採用、18Kピンクゴールドの重厚な輝きと、ブラウングラデーションのダイヤルが織りなす気品を纏う1本だ。

  • ピンクゴールドのザラツ面に男の色気が薫る。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA030」

    ピンクゴールドのザラツ面に男の色気が薫る。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA030」

ダイヤルはシンプルな放射仕上げで、外周に向かって広がる奥行きが、静謐な時間の流れを感じさせる。

  • ピンクゴールドのケースとバンドにブラウンのダイヤルに美学を感じる

    ピンクゴールドのケースとバンドにブラウンのダイヤルに美学を感じる

ケースサイズは40.0mm（幅）×47.4mm（縦）×12.1mm（厚）。ケースとバンドはともに18Kピンクゴールド製で、ザラツ研磨による歪みのない鏡面が光の移ろいを美しく映し出す。風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスで、日常生活用強化防水（10気圧）。

  • ワンプッシュ両開き方式の中留を採用したバックル。前述の「SLGA027」と「SLGA028」のバンドも同じ構造

    ワンプッシュ両開き方式の中留を採用したバックル。前述の「SLGA027」と「SLGA028」のバンドも同じ構造

  • バックルを閉じた状態でバンドの駒とツライチになるため、傷が付きにくい。高級感と実用性を兼ね備えた、細部までこだわり抜かれた仕様だ

    バックルを閉じた状態でバンドの駒とツライチになるため、傷が付きにくい。高級感と実用性を兼ね備えた、細部までこだわり抜かれた仕様だ

ムーブメントは、手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RA2」。月差±10秒の高精度と、最大約120時間のパワーリザーブを誇る。価格は792万円。

明かりに浮かぶ白樺の詩情。グランドセイコー Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-beat 36000 80hours SS レギュラーモデル「SLGW007」

「SLGW007」は、月光に照らされた白樺の樹皮をモチーフにしたダイヤルが印象的なドレスウォッチだ。ダイヤルのカラーはネイビー。

  • コンパクトでクラシカルな風貌のグランドセイコー Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-beat 36000 80hours SS レギュラーモデル「SLGW007」

    コンパクトでクラシカルな風貌のグランドセイコー Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-beat 36000 80hours SS レギュラーモデル「SLGW007」

  • 月光に照らされた白樺の樹皮を表現。すでに発売されている白樺モデル「SLGH005」や「SLGA009」と異なり、樹皮が正位位置（横方向の縞）で描かれている

    月光に照らされた白樺の樹皮を表現。すでに発売されている白樺モデル「SLGH005」や「SLGA009」と異なり、樹皮が正位位置（横方向の縞）で描かれている

ブランドの美意識を体現する「エボリューション9スタイル」を採用し、繊細なインデックスやラグが静謐な存在感を放つ。

  • サイドビュー。手首に沿ってカーブしたカン足と、ボックス型サファイアガラスに注目

    サイドビュー。手首に沿ってカーブしたカン足と、ボックス型サファイアガラスに注目

ケースサイズは38.6mm（幅）×45.0mm（縦）×9.95mm（厚）と薄型で、素材にはステンレススチールを使用。バンドは落ち着いた牛皮革。内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスが風防を守る。防水性能は日常生活用防水（10気圧）。

  • テクスチャーがクラシカルかつ個性的な牛皮革バンド

    テクスチャーがクラシカルかつ個性的な牛皮革バンド

心臓部には、毎秒10振動の高精度を誇る手巻きメカニカルムーブメント「キャリバー9SA4」を搭載。平均日差+5秒～-3秒、最大巻き上げ時で約80時間のパワーリザーブを実現している。価格は134万2,000円。

  • コート・ド・ジュネーブが美しい手巻きメカニカルムーブメント「キャリバー9SA4」

    コート・ド・ジュネーブが美しい手巻きメカニカルムーブメント「キャリバー9SA4」

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
    NOV. 20, 2025
    • PR
      Large
      林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
      ( Life )
      NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      ヘリテージの魅力。復刻デザイン＆ヴィンテージテイストの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 24, 2025

    • 2

      Large
      名門ブランドの高級ドレスウォッチ、100万円以下の3選 - グランドセイコー、IWC、カルティエ
      ( Watch )
      NOV. 26, 2025

    • 3

      Large
      グリーンダイヤルが印象的な高級ブランドの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 17, 2025

    • 4

      Large
      残っていることに「感謝したくなるレベル」の1本! パテック・フィリップのヴィンテージカラトラバ
      ( Watch )
      NOV. 21, 2025

    • 5

      Large
      オメガ「シーマスター プラネットオーシャン」新作2025 - 全面刷新！ 第4世代に進化した全7モデルはオレンジカラーに注目
      ( Watch )
      NOV. 20, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking