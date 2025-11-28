グランドセイコーの2025年秋冬、実機写真で見る続々登場の新作たち（前編）

自然の情景と日本の美意識を映し出す、グランドセイコーの最新作を特集。充実したラインナップをできる限りお届けするため2回に分け、今回はその前編をお届けする。朝焼け、氷原、絹、琥珀、白樺──。それぞれの物語を宿したタイムピースの顔ぶれをぜひ、ご覧いただきたい。なお、すべてのモデルが発売中だ。

朝焼けを纏う機械式クロノグラフの傑作。グランドセイコー「SLGC006」Evolution 9 Collection Tentagraph 限定モデル

「SLGC006」は、上空から見た岩手山のメインダイヤルと、カッパーピンクのサブダイヤルによる朝焼けのイメージが印象的なメカニカルクロノグラフ。

グランドセイコー Evolution 9 Collection Tentagraph 限定モデル「SLGC006」

ケースとバンドには軽量で高耐食性を誇るブライトチタンを採用。一部にセラミックスと18Kピンクゴールドをあしらうことで、華やかさと堅牢性を両立した。ケースサイズは43.2mm（幅）×51.5mm（縦）×15.4mm（厚）と存在感がありながらも、装着感は軽やかだ。

力強いケースデザインも相まって極めてゴージャスな印象だ

風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスで、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは、毎秒10振動のハイビート自動巻き（手巻き付き）「キャリバー9SC5」。静的精度は平均日差+5秒～-3秒、パワーリザーブは最大巻き上げ時で約72時間となっている。世界限定300本、価格は302万5,000円。

氷の静寂を纏う、白と青の輝き。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA027」

「SLGA027」は、44GSデザインを現代的に昇華させた、気品と力強さを併せ持つタイムピースだ。アイスブルーのグラデーションダイヤルは静謐（せいひつ）な氷原を思わせる放射仕上げで、18Kホワイトゴールドのケースと美しく調和する。

グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA027」。ケースとブレスレットはともに18Kホワイトゴールド製

ケースサイズは40.0mm（幅）×47.4mm（縦）×12.1mm（厚）。ケースとブレスレットはともに18Kホワイトゴールド製だ。ザラツ研磨による歪みのない鏡面が、光の移ろいを美しく映し出す。

白から青へのグラデーションが美しいアイスブルーダイヤル

風防には、内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスを採用。防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RA2」。月差±10秒の高精度と、最大約120時間のパワーリザーブを誇る。価格は880万円。

黄金の静寂。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA028」

「SLGA028」は、デザイン哲学「セイコースタイル」を確立した原点「44GS」の現代デザインを纏った、気品と力強さが共存する逸品だ。

グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA028」。ダイヤル、ケース、バンド、針まで、すべてイエローゴールド

ダイヤルには、かつて絹糸の一大産地だった諏訪地域への敬意を込めた、シルクのように繊細な放射模様が施されている。ケースサイズは40.0mm（幅）×47.4mm（縦）×12.1mm（厚）。ケースとバンドには18Kイエローゴールドを使用し、ザラツ研磨による歪みのない鏡面が光の移ろいを美しく映し出す。

シルクのように繊細で美しい表情のサンレイダイヤル

風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラス。防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは、手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RA2」を採用。月差±10秒の高精度と、最大約120時間のパワーリザーブを誇る。価格は792万円。

時を映す琥珀の深み。グランドセイコーHeritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA030」

グランドセイコー「SLGA030」は、ブランドの美学を体現する44GS現代デザインを採用、18Kピンクゴールドの重厚な輝きと、ブラウングラデーションのダイヤルが織りなす気品を纏う1本だ。

ピンクゴールドのザラツ面に男の色気が薫る。グランドセイコー Heritage Collection 44GS 18KMB レギュラーモデル「SLGA030」

ダイヤルはシンプルな放射仕上げで、外周に向かって広がる奥行きが、静謐な時間の流れを感じさせる。

ピンクゴールドのケースとバンドにブラウンのダイヤルに美学を感じる

ケースサイズは40.0mm（幅）×47.4mm（縦）×12.1mm（厚）。ケースとバンドはともに18Kピンクゴールド製で、ザラツ研磨による歪みのない鏡面が光の移ろいを美しく映し出す。風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスで、日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは、手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RA2」。月差±10秒の高精度と、最大約120時間のパワーリザーブを誇る。価格は792万円。

明かりに浮かぶ白樺の詩情。グランドセイコー Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-beat 36000 80hours SS レギュラーモデル「SLGW007」

「SLGW007」は、月光に照らされた白樺の樹皮をモチーフにしたダイヤルが印象的なドレスウォッチだ。ダイヤルのカラーはネイビー。

コンパクトでクラシカルな風貌のグランドセイコー Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-beat 36000 80hours SS レギュラーモデル「SLGW007」

ブランドの美意識を体現する「エボリューション9スタイル」を採用し、繊細なインデックスやラグが静謐な存在感を放つ。

ケースサイズは38.6mm（幅）×45.0mm（縦）×9.95mm（厚）と薄型で、素材にはステンレススチールを使用。バンドは落ち着いた牛皮革。内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスが風防を守る。防水性能は日常生活用防水（10気圧）。

テクスチャーがクラシカルかつ個性的な牛皮革バンド

心臓部には、毎秒10振動の高精度を誇る手巻きメカニカルムーブメント「キャリバー9SA4」を搭載。平均日差+5秒～-3秒、最大巻き上げ時で約80時間のパワーリザーブを実現している。価格は134万2,000円。