【フォトレビュー】グランドセイコーの一番人気！ 魅力的な雪白ダイヤルのスプリングドライブ「SBGA211」

SEP. 24, 2025 18:54
Text : 林利明
グランドセイコーの一番人気として名前が挙がることも多い通称「雪白ダイヤル」のモデルから、スプリングドライブムーブメントを搭載したヘリテージコレクション「SBGA211」を取り上げよう。SBGA211の発売は2017年と少しさかのぼるが、グランドセイコーの中でもトップクラスの人気を集め続けている。価格は90万2,000円。

人気の理由は何といっても「雪白パターン」を刻んだ白いダイヤルだ。海外では「スノーフレーク」と呼ばれる。腕時計として白のダイヤルは定番だが、少し意地悪に言えば無難で面白味がない一面も。そんなホワイトダイヤルにあって、SBGA211は繊細な凹凸によって独特の個性を生み出している。

  • グランドセイコー ヘリテージコレクション「SBGA211」

    グランドセイコー ヘリテージコレクション「SBGA211」

雪白パターンが表現したのは、SBGA211の生まれ故郷でもある長野県「信州 時の工房」を囲む穂高連峰。雪に覆われた山肌を風が吹き抜け、芸術的な「風紋」を形成する。その風紋をダイヤルに描いたのが雪白パターンだ。一見すると単なる凹凸の模様にも思えるが、目を凝らして見ると実に美しい。雪上の風紋というディテールがすっと心に入ってくる。

  • 特殊な銀めっき加工で仕上げている雪白ダイヤル。7時位置から8時位置にあるのはパワーリザーブインジケーター

    特殊な銀めっき加工で仕上げている雪白ダイヤル。7時位置から8時位置にあるのはパワーリザーブインジケーター

そしてブルースチールの秒針がアクセントとなり、上品なコントラストを与えている。スプリングドライブにる秒針のスムーズな運針は、連続する自然な時の流れを表しているという。こうした1つ1つにバックストーリーがあるのもグランドセイコーの魅力だ。

  • ブルースチールの秒針が雪白ダイヤルを一層引き立てる

    ブルースチールの秒針が雪白ダイヤルを一層引き立てる

雪白ダイヤルを囲むケースとブレスレットは、チタンをベースにした独自のブライトチタン（チタン合金）。純チタンと比べて約1.5倍の硬さを備える。また、チタンは基本的にくすんだ色合いなのだが、ブライトチタンはその名の通り明るい輝きが特徴だ。

チタン素材ということで全体の重さも100gと軽い。ケースサイズは横41mm×縦49mm×厚さ12.5mmだ。風防は内面無反射コーティングのデュアルカーブサファイアガラス、裏ぶたはシースルーバック、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）となっている。

  • ラグやブレスレットの造形、ヘアライン仕上げと鏡面仕上げなどは、まさにグランドセイコー

    ラグやブレスレットの造形、ヘアライン仕上げと鏡面仕上げなどは、まさにグランドセイコー

  • りゅうずトップには「GS」ロゴ

    りゅうずトップには「GS」ロゴ

ムーブメントのスプリングドライブは、世界で唯一、グランドセイコーだけが持つもの。ぜんまいを駆動力にする機械式のメカニズムと、駆動制御にICチップを用いるクオーツ式の機構を融合させたムーブメントだ。精度は平均月差±15秒（日差±1秒相当）で、パワーリザーブも3日間に相当する最大約72時間と長い。

  • 裏ぶたはシースルーバック。スプリングドライブブームメントは、機械式やクオーツ式とはまたちがった作り

    裏ぶたはシースルーバック。スプリングドライブブームメントは、機械式やクオーツ式とはまたちがった作り

なお、雪白ダイヤルを採用したモデルとしては、ここで取り上げたSBGA211のほか、ケース径が37mmの「SBGX355」（53万9,000円）、28.9mmの「STGF359」（30万8,000円）がある。どちらもクオーツ式だ。グランドセイコーを扱っているショップなら雪白ダイヤルのモデルを展示しているところも多いので、じっくりと眺めてその魅力に改めて触れてみてほしい。

ギャラリー

