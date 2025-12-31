グランドセイコー「SBGX357」- 雪白ブルーがもたらす静かな存在感

グランドセイコーのヘリテージコレクションは、ブランドが長年培ってきた造形や視認性を携えたシリーズ。独自のデザイン文法「グランドセイコースタイル」を確立したという名作「44GS」を現代的に解釈し、時代に左右されないデザインをまとう。

ここで取り上げる「SBGX357」はその系譜に連なるモデルとして、雪原に吹き付ける風が描く風雪紋を思わせる文字板、通称「雪白ダイヤル」を採用した1本。淡く澄んだブルーの色調を組み合わせた「雪白ブルー」のダイヤルが印象的だ。

雪白ブルーとブライトチタンの外装

ケースとブレスレットの素材は、軽量で耐傷性・耐食性に優れるブライトチタン。ケース径は37mmとコンパクトで、クオーツモデルということで厚さの10.8mmと薄く、手首にスマートに収まる。重さも約80gと軽いため、長時間の着用でも負担を感じにくい。

グランドセイコー ヘリテージコレクション「SBGX357」

最大の見どころとも言える文字板は、信州・穂高連峰の雪原が強風によって刻まれる風雪紋から着想を得たパターンをベースに、淡いライトブルーの色調を重ねた仕上げ。雪白ダイヤルにブルーのニュアンスが加わることで、白いダイヤルの雪白モデルとはまた違った清涼感と奥行きを感じさせる。

多面カットのバーインデックスと針も「グランドセイコースタイル」から導かれたもの。グランドセイコースタイルには「極力平面部の面積を多くする」という原則があり、シャープで立体的なインデックスと針は時刻の判読性も申し分ない。美しくきらめく姿も雪白ブルーのダイヤルとよく似合っている。また、ブルースチールの秒針が控えめながら存在感のあるアクセントだ。

ムーブメントには、グランドセイコー専用設計の高精度クオーツムーブメント「キャリバー 9F62」を搭載。年差±10秒という高い精度を持ち、一般的なクオーツムーブメントを上回る高精度を長期間維持する。

クオーツ式であるため、日常的な巻き上げ操作や頻繁な時刻合わせを必要とせず、安定した時を刻む。電池寿命は約3年とされ、着用感の良さと合わせて普段使いとして扱いやすい。

静かな色調と高精度による情緒ある実用性

SBGX357は、雪白ブルーの文字板による穏やかな表情、小ぶりで軽い本体、高精度なクオーツムーブメントなど、デザイン面でも実用面でも見どころが多い。派手さを抑えたたたずまいの中に、ダイヤルの色味が静かな個性を添えている点が印象的だ。淡いブルーの文字板とブライトチタンの落ち着いた質感は、オンでもオフでも場面を選ばず自然に着用でき、長く愛用できるだろう。

製品名／型番：グランドセイコー ヘリテージコレクション「SBGX357」

ケース／ブレスレット素材：ブライトチタン

ケースサイズ：横37.0mm×縦44.6mm×厚さ10.6mm



風防：デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー 9F62」

精度：年差±10秒

電池寿命：約3年

価格：57万2,000円

