グランドセイコーの2025年秋冬、実機写真で見る続々登場の新作たち（後編）

自然の情景と日本の美意識を映し出す、グランドセイコーの最新作を特集。今回はその後編をお届けする。信州の夜明けを映した限定モデル「SLGB005」、四季の詩情をまとったGMTモデル「SBGM255」「SBGM257」、そして雪原の静けさを宿すクオーツ「SBGX357」。いずれも、時を超えて語り継がれる美と精度を追求した逸品だ。

幻想の夜明けを刻む。グランドセイコー Evolution 9 Collection スプリングドライブU.F.A.限定モデル「SLGB005」

「SLGB005」は、信州の樹氷の森が目覚める夜明けの情景を、バイオレットカラーのグラデーションダイヤルで繊細に表現。型打ち模様が光の角度で表情を変え、自然の静謐（せいひつ）な美を腕元に映し出す。

グランドセイコー「SLGB005」Evolution 9 Collection スプリングドライブU.F.A.限定モデル

ケースサイズは、37.0mm（幅）×44.3mm（縦）×11.4mm（厚）。ケースとバンドの素材は、高耐食性を誇るエバーブリリアントスチール。風防は、内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラスで、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。世界限定1,300本（国内700本）、価格は146万3,000円。

エバーブリリアントスチールの美しい輝き

ムーブメントは手巻き付き自動巻きのスプリングドライブ「キャリバー9RB2」。年差±20秒という驚異的な超高精度を誇り、最大巻き上げ時は約72時間持続する。このムーブメントは2025年4月にスイスのジュネーブで開催の「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」で初公開され、搭載した「SLGB003」と合わせて大きな注目を集めた。

なお、このモデルに付けられている「U.F.A.」とはUltra Fine Accuracy（超高精度）の意味であり、この年差±20秒に因（ちな）む。

グランドセイコーの最新スプリングドライブ「キャリバー9RB2」。回転錘には「SPRING DRIVE ULTRA FINE ACCURACY」の文字

かつての「V.F.A.（Very Fine Adjusted）」（月差±1分という驚異的な精度を誇った1969年のモデル）の精神を受け継ぎつつ、さらに進化したものとして、グランドセイコーがスプリングドライブの精度を極限まで高めた新しい基準として打ち出した名称だ。

つまり、U.F.A.とは単なる技術的な表現ではなく、グランドセイコーが「時間の本質」に挑み続けた歴史と哲学の結晶といっても過言ではない。精度だけでなく、小型化・薄型化・審美性・装着感といった要素も含めて、「究極の腕時計とは何か？」という問いに対するひとつの答えといえるだろう。

季節の詩情をまとうグランドセイコー「SBGM255」「SBGM257」

グランドセイコーのエレガンスコレクションに、四季の情景を映した新作GMTモデル「SBGM255」と「SBGM257」が加わった。いずれも、旅する時間を優雅に刻むメカニカルGMT「キャリバー9S66」を搭載、クラシックなたたずまいに現代的な感性を融合させている。

「SBGM255」は、早春の陽光にきらめく雪どけの雫「雪雫」から着想を得たモデル。ホワイトダイヤルに幾何学的な螺旋模様が型打ちされ、光の角度によって表情を変える。そして、ブルースチールのGMT針が、静謐な中に凛としたアクセントを添える。

一方の「SBGM257」は、秋の季語「月雫」にインスパイアされたモデル。ネイビーダイヤルに施された同様の螺旋模様が、月光が照らす露のような儚さを演出し、ゴールドのGMT針が華やかさを添えている。

両モデルとも、ケースサイズは39.5mm（幅）×46.9mm（縦）×14.1mm（厚）。素材はステンレススチール、バンドは上質なクロコダイルレザーだ。価格は両モデルとも70万4,000円。グランドセイコーブティックおよび正規取扱店での展開となる。

風防は内面無反射コーティングを施したボックス型サファイアガラス、防水性能は日常生活用防水（3気圧）。裏ぶたはサファイアガラスとのコンビによるシースルーバック仕様となっている。

搭載されるムーブメント「キャリバー9S66」は、手巻き付き自動巻きの機械式（メカニカル）。最大巻き上げ時には約72時間の駆動を実現、静的精度は平均日差+5秒～-3秒と高い精度を誇る。

雪白の静謐をまとう、グランドセイコー「SBGX357」

「雪原に吹く風が刻む風紋」をモチーフにした「SBGX357」は、グランドセイコーのヘリテージコレクションに新しく加わったクオーツモデルだ。

ダイヤルには、雪面の繊細な質感を再現した「雪白パターン」が施され、そこに澄んだ冬空を思わせるライトブルーが溶け込む。ブルースチールの秒針が静かに時を刻み、腕元に凛とした存在感を与える。

ケースサイズは37.0mm（幅）×44.6mm（縦）×10.6mm（厚）。ケースとバンドの素材には、軽量かつ耐傷性・耐食性に優れたブライトチタンを採用。内面無反射コーティングを施したデュアルカーブサファイアガラスが風防として使われ、日常生活用強化防水（10気圧）を備える。

ムーブメントは、グランドセイコー専用の電池式クオーツ「キャリバー9F62」。年差±10秒という高い精度を持ち、電池寿命は約3年。価格は57万2,000円。