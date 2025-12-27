グランドセイコー「SBGE253」- 赤いGMT針が映える、日常と旅を行き来する実用派スポーツモデル

グランドセイコーのスポーツコレクションから、スプリングドライブムーブメントを搭載したGMTモデル「SBGE253」を取り上げる。

耐傷性に優れたジルコニア・セラミック製ベゼル、約72時間駆動のスプリングドライブムーブメント「キャリバー9R66」、20気圧防水を備え、旅にも日常にも頼れる存在。スプリングドライブ特有の滑らかな秒針の動きや、24時間針によるGMT表示も大きな魅力だ。

SBGE253は、アクティブな環境での使用も想定した耐久性と装着性、視認性を持ち合わせつつ、グランドセイコーらしい精密さを備えた1本。ステンレススチール製のケースは、径40.5mm、厚さ14.7mm、縦48.7mmというサイズ。40.5mm径のケースサイズは、スポーツモデルでありながら日常使いにも適したバランスといえる。

グランドセイコー スポーツコレクション「SBGE253」

風防にはデュアルカーブサファイアガラスを用い、内面には無反射コーティングを施して視認性を高めている。ケースやブレスレットは、装着したとき気になりやすいエッジの干渉を抑えた形状だ。

ケースサイドは柔らかな曲面でつながり、光によって細かな陰影を生む。ブレスレットの駒は一つひとつの面がていねいに処理され、装着感を高めている。これらは独自のデザイン文法「グランドセイコースタイル」に則ったものだ。合わせて、スポーツモデルとしての堅牢性を保ちながら、日常で長時間着用することも想定した思想も感じる。

ジルコニア・セラミック製のベゼルも、外装における大きなポイントのひとつ。金属よりも傷が入りにくく、長期間にわたって美観を保ちやすい素材だ。

モノトーンのフェイスを上品に引き立てる赤のGMT針

フェイスのデザインは正統的なスポーツモデルであり、全体的にも造形のムダがない。針とインデックスのルミブライト（蓄光塗料）によって、暗所での視認性も確保。スポーツモデルとしての実用性を安定的なものにしている。

黒地のダイヤルに白の針とインデックスというコントラストの中にあって、赤のGMT針が存在感を放つ。スポーツ系の腕時計としては、黒と赤のカラーリングはまさに王道のひとつだ。SBGE253の赤は差し色ともいえるワンポイントだが、ダイヤルのコントラストとも相まって、異なるタイムゾーンの時刻を直感的に読み取れるという機能性も提供している。

時針は単独で調整できるため、海外旅行／出張などタイムゾーンが変わったときの時刻合わせも手軽で、使い勝手がよい。例えば、GMT針とベゼルの24時間目盛りで日本の時刻（ホームタイム）、時針で現地の時刻（ローカルタイム）といった使い方だ。

SBGE253が搭載するムーブメントは、グランドセイコー独自のスプリングドライブ「キャリバー9R66」だ。ゼンマイがほどける力を駆動力とする機械式（メカニカル）でありながら、ICチップとクオーツ制御を組み合わせて高い精度を実現している。精度は月差±15秒（日差±1秒相当）だ。

パワーリザーブは約72時間で、ダイヤル上のインジケーターで残量を確認できる。スプリングドライブ特有の滑らかな秒針の動きはまた、独特の視覚体験をもたらす。

SBGE253はグランドセイコーのスポーツコレクションというくくりではあるが、過度に専門用途へ振り切っているわけではない。時計としての機能を前面に押し出すのではなく、使い続ける中で信頼感が積み重なっていく個性ではないだろうか。

サイズ感や装着感のバランスがよく、外装やカラーリングも落ち着いているため、さまざまなコーディネートにも自然に溶け込む。日常使いを軸にしつつ、海外への渡航やタフな環境にも対応できる懐の深さが、SBGE253の価値を支えている。

製品名／型番：グランドセイコー スポーツコレクション「SBGE253」

価格：89万1,000円

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：横40.5mm×縦48.7mm×厚さ14.7mm

ベゼル素材：ジルコニア・セラミック

風防：デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（20気圧）

ムーブメント：スプリングドライブ「キャリバー9R66」

パワーリザーブ：約72時間

精度：月差±15秒（日差±1秒相当）

