シャオミ・ジャパンが、ゲーミングスマホ「POCO」シリーズの最上位モデル「POCO F9 Ultra」を発表した。背面にサブウーファーを搭載し、スマホ本体だけで深みのある低音や広がりのあるサウンドが楽しめる。

実売価格は、12GB/256GBモデルが149,800円、16GB/512GBモデルが169,800円。それぞれ20,000円引きで購入できる早割価格の適用は9月23日まで。カラーはダークチェリー / ブラックの2色。

サブウーファーを搭載したゲーミングスマホ「POCO F9 Ultra」

ボーズとの協業によるスピーカーシステムを搭載する。上下のスピーカーに加え、サブウーファーを背面に搭載し、深みのある低音や包み込まれるような広がりのあるサウンドが楽しめる。「Sound By Bose Game Audio」機能により、FPSゲームなどにおいて些細な足音を最大200%に強調し、敵の動きをいち早くとらえられるようにした。

カメラはトリプルカメラとなる

カメラ部のサブウーファーが特徴だ

SoCはSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載する。6.9インチのディスプレイは最大4500nitsと明るく、屋外でも視認性が高められる。最小輝度1nitに対応し、暗い環境でも画面の明るさを抑えることで目への負担を抑えられる。

カメラはトリプルカメラで、2億画素のメインカメラは1/1.56インチの大型センサーを搭載する。バッテリー容量は8050mAhで、約1.5日以上の連続使用が可能。USB充電は最大100Wに対応するほか、27Wの有線リバース充電と22.5Wのワイヤレスリバース充電に対応する。

本体サイズは約77.94×163.49×8.74mm、重さは約235g。