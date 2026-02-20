少しずつ製品の種類が増えている折りたたみスマートフォンですが、フォルダブルタイプの製品は本体を開けば正方形の大きな画面が利用できます。動画を見たりゲームをするのにも便利ですが、オフィス系アプリを開いて文字入力をしたり表計算をするのにも使えます。そんな折りたたみスマートフォンのペアとしてBluetooth接続のキーボードを持ち運べば、外出先でもすぐに仕事をすることが可能です。

今回はTOALLが開発した超薄型のキーボードを使ってみました。現時点では販売されておらず、今回はメーカーから発売前の製品を直接購入。定価は199ドルになる予定とのことです。

TOALLの超薄型キーボード

発売前の製品のため、詳細なスペックは公開されていません。キーボードは折りたたみ式で、たたんだ時の厚さは5mm以下といった感じ。本体は金属素材のため全体的に高級感もあります。

これだけ薄いと鞄の中にいれておいて常に持ち運び、必要な時だけ取り出して使う、ということができます。すなわち「今日は持ってくるのを忘れた」のように、毎日鞄に入れるか、入れないか、なんてこと悩まず、常に入れっぱなしにしておけるのです。

ここまで薄いと鞄の中に入れっぱなしにしておける

キーボードを開くとフラットなキーが現れます。各キーは物理的に押し込む形状ではなく、指先をタッチすることで反応するようになっています。なお開いた際の厚みは2.8mm、かなり薄いです。

フラットなキーボードが現れる

左端側部分はおそらくバッテリーの入った部分があり、ここはキーボードを折りたたんだ時と同じ厚さになっています。この外側にはUSB Type-C端子も備えています。さらに小型のディスプレイを装備しており、バッテリー残量とCapsキーのオン、オフの状態が表示されます。

バッテリー収納部分

キーボードの形状はすべてが同じではなく、中央のヒンジを挟んで特定のキーだけが大きさが異なっています。この形状の違いがあるため、タッチタイピングができる人でもキーボードを見ずに文字入力することはちょっと難しいと感じました。

中央部分のキーはサイズが異なる

なお、使用中は各キーの枠の部分が赤く光ります。明るい部屋ではあまり分からないのですが、暗い場所ではしっかりと分かります。意外とサイバー感もあり、激薄サイズと相まってこのキーボードを使っている自分の姿にちょっと酔いしれてしまいます。

キーボードは赤く光る

実際にキーボードを使ってみました。キーをタッチした瞬間にバイブレーションの反応があるため、キーを押していることがしっかりと伝わります。今回は購入してから半日程度しか使用していないのですが、ライトが光ったりバイブレーションがあるにもかかわらず、バッテリー消費が激しいということもありませんでした。左端の部分にそれなりの容量のバッテリーが搭載されているのでしょう。

キーボードは押すと振動が来る

現実的な使い方は、人差し指を使ってのタッチ入力かなと思いました。それぞれのキーはしっかりタッチしないと反応しないため、一般的なキーボードのように文字入力しても、キーの上部をかなり軽く触れた程度では反応してくれないからです。そのため長文の入力はやや難があるものの、議事録や原稿の修正、スプレッドシートへの数字などの入力といった用途は十分使えます。実は、筆者はこのキーボードで500文字ほど原稿入力を行いましたが、慣れれば左右の人差し指を使ってまあまあの速度でタイピングできるものです。

左右の人差し指入力が現実的な使い方

折りたたみスマートフォンをスタンドにおけば、このように使うことができます。なお、マウス機能はないものの、そのあたりは画面タッチで十分でしょう。一般的なキーボードの代替として使うというよりも、いざという時に使える簡易的な入力機器、と考えるのがよさそうです。

折りたたみスマホをPCのように使える

折りたたみスマートフォンを長年使い続けている筆者ですが、ノートPCも普段から持ち歩いていることもあり、折りたたみスマートフォンの大画面を生かして仕事に使うことはほとんどありませんでした。しかし、このキーボードを入手してからは、ちょっとした取材やメモを取る際は、ノートPCを出すことがなくなりました。折りたためる構造のBluetoothキーボードは様々な製品が販売されていますが、薄さに特性を振り切ったこのTOALLのキーボードは、折りたたみスマートフォンと一緒に持ち運ぶのにベストな製品と言えるかもしれません。

持ち運びしやすい専用ケースも付属