「Windows 10ミニTips」は各回の作成時点で最新のWindows 10環境を使用しています。
Windows 10は現在、Devチャネルでスタートメニュー周りのデザイン変更を検証している。本来であればWindows Insider Programに参加しなければ試せない新スタートメニューだが、Windows 10 バージョン2004でも試すことが可能だ。
|reg add HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥FeatureManagement¥Overrides¥0¥2093230218 /t REG_DWORD /v EnabledState /d 2 /f
|reg add HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥FeatureManagement¥Overrides¥0¥2093230218 /t REG_DWORD /v EnabledStateOptions /d 0 /f
2020年7月リリースのKB4568831にはDevチャネルと同じコンポーネントが含まれており、上記の手順で新スタートメニューを有効化できる。
新スタートメニューではWindows 10のファーストバージョンから見慣れた青いタイルを廃止し、統一感を醸し出している。筆者は新スタートメニューのまま使い続けようと思うが、元の状態に戻したい方は以下の内容を実行し、PCを再起動すればよい。
|reg delete HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥FeatureManagement¥Overrides¥0¥2093230218