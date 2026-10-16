多くのGUIシステムでは、大きさなどを変更できる「フォント」が必須となる。一般にそのために使われるフォントを今では「アウトラインフォント」と呼ぶ。

コンピュータ発達の初期段階では、文字の表示にはターミナル（端末）が持つプリンタで活字を紙に転写して文字を表示していた。表示にCRTを使う「グラスターミナル」が登場したとき、文字はデジタル化された情報となった。これを従来のフォントと区別して「デジタルフォント」という。デジタルフォントという言葉ができたため、従来の活字などのデジタル化していないフォントをレトロニムして「アナログフォント」と呼ぶことがある。

デジタルフォントには大きく「ラスターフォント」と「ベクトルフォント」がある。ラスターフォントは、ビットマップデータとしてフォントを表現したもの。このため、ビットマップフォントとも呼ばれる。初期に使われたデジタルフォントは、ラスタースキャンディスプレイであったため、ラスターフォントが使われた。

ベクトルフォントは、直線や曲線でフォントを表示したものだ。ベクトルフォントには、線だけで文字を表現した「ストロークフォント」と、直線、曲線、塗りつぶしで文字をリアルに表現した「アウトラインフォント」がある。ストロークフォントは、ベクトルを直接表示する「ベクターディスプレイ」でつかわれたが、簡易にサイズを変更できるフォントとしてラスタースキャンディスプレイでも使われた。

多くのコンピュータディスプレイは、CRTの走査線の動きに従ってメモリを読み出し、これを表示する。このため、どんなフォントも、最後には、ビットマップとしてビデオメモリに書き込まれる。このフォントデータからビットマップを生成する操作を「ラスタライズ」という。

アウトラインフォントは、1972年にドイツURW社の Peter Karowが開発したIKARUSが始まり。このときは、アナログフォントをデジタイザでデジタル数値化して、フォントデータを作成した。その後、IKARUSのデータ形式（IK）やフォントデザインプログラムであるIkarusは、デジタルフォント作成で標準的に使われることになった。

次に登場したのが1977年のMETAFONTである。開発したのはドナルド・クヌースで、書籍のフォントやレイアウトが気に入らず、開発を始めたと言われている。METAFONTは、高品質なフォントを開発できたが、ペンの形状を定義して、これをプログラムで動かして、フォントデータを作成するという方式だった。しかし、コンピュータになれていないフォントデザイナーが、プログラムを作ってフォントを作成することが困難であったために、普及しなかった。

次に登場したのが、AdobeのPostscriptフォントである。これには、Type 1とType 3の二種類があり、Type 1フォントの作成では「ヒント」データを利用できた。ヒントは、小さい文字のラスタライズなどで、文字が潰れてしまうことなどを防ぐために利用する情報である。

PCの表示能力が上がり、Windowsなどでもアウトラインフォントが必要になってきたとき、Adobe、Apple、Microsoftは協力してPostscriptプリンタやPostscriptフォントをサポートしたが、Adobeは、Type 1フォントやその開発には他社を入れなかったため、AppleとMicrosoftは独自のアウトラインフォントシステムを開発することにした。最初に登場したのはAppleが中心になって作ったTrueTypeフォントシステム（1989年発表）である。TrueTypeは、WindowsとMacOSの標準的なアウトラインフォントシステムとなり、そのライタライザーは、オペレーティングシステム側に組み込まれた。

その後Appleは、TrueTypeを強化していくが、Microsoftは，1997年にAdobeと和解し、TrueTypeとType 1フォントの両方を扱えるOpenTypeを開発する。以後、OpenTypeは、標準的なアウトラインフォントシステムとして普及することになる。可変フォントの実装など、OpenTypeの開発はまだ継続している。このため、Windows 11の「設定 ⇒ 個人用設定 ⇒ フォント」は、ときどき改良が行われる。また、フォントは、この設定ページからのインストールのほか、Microsoftストアやwingetでも検索やインストールが可能になっている。

今回のタイトルネタは、ジャック・ウィリアムスン（Jack Williamson）の「プロジェクト・ライフライン」（ハヤカワ文庫SF）である。原題はBRIGHT NEW UNIVERSEである。1967年の作品だが、SETI（Search for Extra Terrestrial Intelligence）が重要な要素になっている。実際のSETI活動としては、1960年のオズマ計画が最初。作品としては、ちょっと捻ったファーストコンタクト物である。