Windowsだけでなく、ソフトウェア一般で「ベータテスト（βテスト）」あるいは「ベータ版」という用語を聞いたことがあるだろう。ソフトウェアには、さまざまな開発段階があり、最終的なリリースの前に、多数のユーザーからフィードバックを得たいとき、ベータテストが行われることが多い。このときに配布されるソフトウェアを「ベータ版」という。ベータテストを不特定多数に対して行う場合を「パブリック・ベータ（テスト）」といい、特定のメンバーのみに対して行う場合を「プライベート・ベータ」という。

ベータテストの段階では、基本的な仕様や機能、開発の方向性なとが固まっているが、フィードバックによって、変更される余地があることが多い。逆に、開発者が気がつかない部分を、組織外からフィードバックさせるためにあると言ってもよい。ただし、ソフトウェアの開発スケジュールによってはベータテストは、多くの環境でソフトウェアを実行させ、エラーが起こる実行環境から、原因を探るといったデバッグ作業の一部として行うこともある。

このベータテストの前に行われるテストは一般にアルファテスト（αテスト）という。多くの場合、アルファテストは、社内や組織内など、プライベートに行われることが多い。組織外にアルファ版を提供するとしても、最重要顧客など、限られたメンバーであることがほとんどだ。

アルファ版とベータ版の大きな違いとしては、ソフトウェアの安定性と機能の実装度合いがある。ベータ版では、ソフトウェアは多少不安定なことはあっても、基本的な機能は全て実装されており、ソフトウェアの評価が行える状態になっている。これに対してアルファ版は、一部が未実装である、最終版とは異なるインストール方法が必要になるなど、機能的な違いがあるほか、想定外の操作でクラッシュするなど、安定性に欠けるものが多い。なお、アルファテストでは、ほとんどの場合ソフトウェアによるテストが行われる。これにより、テスト時間の短縮や早期のバグ発見が可能になる。

このアルファテスト、ベータテストという呼び方は、かつてIBM社が社内用語として使っていたものだとされる（ただし現在では使われていない）。もともと、IBM社では、ハードウェアに対して、発表前に行うテストをAテストと呼び、発表から出荷までに、社外のユーザーと行うテストをBテストと呼んでいた。これをソフトウェアに応用したときに、AとBをαとβに変更したのが始まりとされる。IBMの呼称が社外でも使われ始め、それがソフトウェア開発一般で広く利用されるようになった。その後、IBMは、ベータテストという用語の利用をやめ、代わりに「フィールドテスト」という名称を使うようになった。

IBM退職者の発言記録や各種のドキュメントなどから、アルファ・ベータテストという用語が広まりソフトウェア開発一般でで使われるようになった。

一般に、ソフトウェア開発は、

設計

プロトタイプ

基本仕様決定

実装

アルファテスト

ベータテスト

最終仕様確定

という過程を経る。Windowsの場合これから先は、

リリース候補（Release Candidate。RC版）によるチェック

RTM（Release To Manufacturing。配布用CD/DVDなどの製造工程へのリリース）

GA（General Availability。一般向けリリース）

という段階がある。Microsoft社内では、RCをエスクローと言う。エスクローとは、今では商取引の「第三者預託」をさすが、語源は押印された重要な文書を指すフランス語。Microsoftとしてはもう仕様が変更できないという段階を意味する。つまり、フィードバックや要望、改良案を受け付けるのはベータテストの段階で、RCでは、バグの報告のみを受け付ける。

今回のタイトルネタは、1957年の東宝映画「地球防衛軍」である。同作にはアルファ号、ベータ号という空中戦艦が登場する。富士山麓に秘密裏に基地を構築していたのは、かつて火星と木星の間にあった遊星ミステロイドの住民ミステリアン。核戦争でミステロイドを破壊してしまい、火星で棲息してきたが、人類の繁栄する地球の侵略を開始する。無線操縦の巨大ロボット、モゲラや、母星を核戦争で失い地球侵略を企てる宇宙人と、多くの作品にネタを提供しているばかりか、ヒロインの入浴シーンまであり、水戸黄門の入浴シーンのご先祖様とも言える。