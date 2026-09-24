タイガー魔法瓶が、大阪府門真市の本社工場の様子を公開した。同工場ではIH炊飯器の組み立てを行っており、年間約40万台を生産している。組み立てや品質検査は、1台ずつ手作業で行っており、同社独自の土鍋釜によるモノづくりを支えている。また、本社オフィス棟にあるショールーム「Company Exhibition」の様子もレポートする。

  • 大阪府門真市のタイガー魔法瓶本社

    大阪府門真市のタイガー魔法瓶本社

タイガー魔法瓶の本社工場は、京阪電車・古川橋駅から徒歩6分の距離にある。

生産しているのは炊飯器で、今回、公開したのは2階フロアにある上位モデルの組み立てラインだ。取材時には、「土鍋ご泡火（ほうび）炊き土鍋ご泡火炊き JPL-H10N」を組み立てていた。

土鍋ご泡火（ほうび）炊きの炊飯器の生産については、土鍋釜の製造拠点を、2025年12月にも、本誌でレポートした経緯がある。土鍋釜は、三重県四日市市のミヤオカンパニーリミテド本社工場で生産しており、完成した土鍋釜を、今回紹介する本社工場に運び、最終製品に組み立てることになる。

本社工場全体では、約240人が勤務しており、1階フロアでは普及モデルを生産。現在、4品番を、一日に1200台の生産体制として稼働。少品種大量生産としている。また、2階フロアでは上位モデルおよび海外向けモデルを生産。上蓋専用の生産ラインのほか、3つの最終組み立てラインで構成している。こちらでは、多品種少量生産としており、15品番を、日産250台体制で生産している。

タイガー魔法瓶では、2025年11月に、同社の技術の粋を集めた120台限定の究極の炊飯器「TIGERリミテッドモデル」（価格19万5000円）を発売したが、これも本社工場で生産した。

それでは、生産ラインの様子を写真で見てみよう。

  • 本社工場の入口の様子

    本社工場の入口の様子

  • 本社工場2階で生産しているフラッグシップモデルの「土鍋ご泡火炊きJRT-A100」

    本社工場2階で生産しているフラッグシップモデルの「土鍋ご泡火炊きJRT-A100」

  • 右が完成したJRT-A100。左が内部の様子。底面部分を裏返した状態となっている

    右が完成したJRT-A100。左が内部の様子。底面部分を裏返した状態となっている

  • 上蓋部分の様子。上蓋部分は独立した工程で生産する

    上蓋部分の様子。上蓋部分は独立した工程で生産する

  • TIGERリミテッドモデル（試作品）。斬新な6色展開も話題を呼んだ

    TIGERリミテッドモデル（試作品）。斬新な6色展開も話題を呼んだ

  • TIGERリミテッドモデルの土鍋釜。ひとつひとつが手作りで行われた

    TIGERリミテッドモデルの土鍋釜。ひとつひとつが手作りで行われた

  • 2階フロアの生産ラインの様子

    2階フロアの生産ラインの様子

  • 2階フロアに運びこまれた部品。IHの電熱部は心臓部ともいえる部品だ

    2階フロアに運びこまれた部品。IHの電熱部は心臓部ともいえる部品だ

  • 2階フロアに搬入された部品は5つのセル工程で作業台にセットされる

    2階フロアに搬入された部品は5つのセル工程で作業台にセットされる

  • それぞれのセルでは前処理工程を行い、作業台ごとに1台ずつの部品をセットしていく

    それぞれのセルでは前処理工程を行い、作業台ごとに1台ずつの部品をセットしていく

  • 部品をセットする工程のひとつ。前処理工程を行って作業台にセットする

    部品をセットする工程のひとつ。前処理工程を行って作業台にセットする

  • 8台のAGVによって部品をセットした作業台を移動させる。作業台が作業者の前を移動して組み立て作業を行う

    8台のAGVによって部品をセットした作業台を移動させる。作業台が作業者の前を移動して組み立て作業を行う

  • AGVによって、部品が設置された作業台が組み立て工程に移送されたところ

    AGVによって、部品が設置された作業台が組み立て工程に移送されたところ

  • 作業台の様子。「おかもち」と呼ぶトレイに工程ごとの部品がセットされている。右下には、四日市で生産された土鍋釜も用意

    作業台の様子。「おかもち」と呼ぶトレイに工程ごとの部品がセットされている。右下には、四日市で生産された土鍋釜も用意

  • 「おかもち」にセットされている部品

    「おかもち」にセットされている部品

  • 組み立て作業は3人で行う

    組み立て作業は3人で行う

  • 組み立てラインの様子。ひっくり返した状態で、上方向から下方向に部品を積み上げていく格好だ

    組み立てラインの様子。ひっくり返した状態で、上方向から下方向に部品を積み上げていく格好だ

  • 次々と部品が組み込まれていく

    次々と部品が組み込まれていく

  • 工程によっては専用の治具を使って作業を行う

    工程によっては専用の治具を使って作業を行う

  • 底蓋を取り付けて、組み立ては完成

    底蓋を取り付けて、組み立ては完成

  • 土鍋釜を取り付ける

    土鍋釜を取り付ける

  • 完成した炊飯器は、検査工程に運び込まれる

    完成した炊飯器は、検査工程に運び込まれる

  • 完成した炊飯器に水を入れて沸騰をさせる

    完成した炊飯器に水を入れて沸騰をさせる

  • 検査工程の様子。完成したすべての炊飯器でお湯を沸騰させる

    検査工程の様子。完成したすべての炊飯器でお湯を沸騰させる

  • 沸騰したあとにお湯を取り除き、エアーで残った水滴などを飛ばす

    沸騰したあとにお湯を取り除き、エアーで残った水滴などを飛ばす

  • 専用機器を使用して、品質チェックを行う工程も

    専用機器を使用して、品質チェックを行う工程も

  • 最終品質チェックの工程。専門家の目で傷がないことを確認する

    最終品質チェックの工程。専門家の目で傷がないことを確認する

  • 検査工程では細かい凹みなども見逃さない

    検査工程では細かい凹みなども見逃さない

  • 梱包作業の様子。完成品を箱に入れる

    梱包作業の様子。完成品を箱に入れる

  • 梱包材やマニュアルなどを入れる

    梱包材やマニュアルなどを入れる

  • 完成した炊飯器

    完成した炊飯器

  • コンベアは2階部分を移動したまま倉庫棟に運ばれる

    コンベアは2階部分を移動したまま倉庫棟に運ばれる

  • 海外向けの製品もコンベアに一緒に流れてくる

    海外向けの製品もコンベアに一緒に流れてくる

本社オフィス棟にあるショールームの「Company Exhibition」は、タイガー魔法瓶の歴史に触れることができる。

オフィス棟は、2020年9月に完成。「Company Exhibition」も同時にオープンした。これらは、同社が2023年に迎えた創業100周年にあわせて完成したものだ。

1923年に創業したタイガー魔法瓶（創業時は虎印魔法瓶製造卸菊池製作所）は、TIGERの文字と、虎印を冠した独自の小判型魔法瓶を開発。「五倍力」をキャッチフレーズに、従来製品に比べて5倍の強度を持つことを訴求した。当時の魔法瓶はブリキが主流であったが、タイガーでは、胴体ケースに亜鉛板を採用したり、ケースと中瓶の間に緩衝材として、段ボールを詰めたりするといった工夫を施して、強度を高めることに成功したのだ。

1923年9月に発生した関東大震災で、倉庫に保管されていた他社の魔法瓶が衝撃で割れるなか、納品していた100本の虎印魔法瓶が一本も壊れずに残ったことで、創業直後の同社の評価を一気に高め、耐久性が高く、高品質の製品を作る魔法瓶メーカーでであることが市場に認知されたというエピソードがある。

  • 本社オフィス棟のロビーの様子。「積層」をモチーフにしたデザインで、蓄積した価値や企業文化などを表現している

    本社オフィス棟のロビーの様子。「積層」をモチーフにしたデザインで、蓄積した価値や企業文化などを表現している

  • 「木の根っこ」をモチーフにしたガラス製のシャンデリア。ガラス製魔法瓶から事業を開始した同社の象徴だ

    「木の根っこ」をモチーフにしたガラス製のシャンデリア。ガラス製魔法瓶から事業を開始した同社の象徴だ

  • オフィス棟にあるショールーム「Company Exhibition」の入口

    オフィス棟にあるショールーム「Company Exhibition」の入口

  • エントランスを入ったところ

    エントランスを入ったところ

  • 「Company Exhibition」の様子

    「Company Exhibition」の様子

  • タイガー魔法瓶の歴史的製品を展示している

    タイガー魔法瓶の歴史的製品を展示している

  • 映像でタイガー魔法瓶の歴史を振り返ることができる

    映像でタイガー魔法瓶の歴史を振り返ることができる

  • タイガー魔法瓶の創業時のロゴ。力強さを訴求する狙いがあった

    タイガー魔法瓶の創業時のロゴ。力強さを訴求する狙いがあった

  • 1960年まで使用したロゴ。かなりリアルなものだった

    1960年まで使用したロゴ。かなりリアルなものだった

  • 1961年から使用しはじめたロゴ

    1961年から使用しはじめたロゴ

  • 1983年から使用したロゴマーク。従来のロゴが、主要な利用層である女性ユーザーから「怖い」という声があったことを反映してリニューアルした

    1983年から使用したロゴマーク。従来のロゴが、主要な利用層である女性ユーザーから「怖い」という声があったことを反映してリニューアルした

創業者の菊池武範氏は、大阪での奉公時代に、冬場には冷めたお茶をご飯にかけて食べる生活を送っていた。常々、「熱いお湯やお茶が、いつも飲めたらなぁ」と思っていたという。そのときに出会ったのが、輸入されていたテルモスの魔法瓶だ。将来性がある商品として魅力を感じ、国内メーカーであったイーグルマホービンでの経験を経て独立。4人の社員で魔法瓶メーカーを設立した。タイガー魔法瓶の原点は、創業者が奉公生活のときに思い描いた「母親が淹れてくれた、あの一杯の温かなお茶が飲みたい」という団らんへの憧れがベースであり、当時は高級品でありながらも、壊れやすかった魔法瓶を、独自の技術によって改良し、信頼性の高い魔法瓶として、普及させることを目指した。

  • 1923年に発売した小判型「虎印」魔法瓶。同社の第1号となる

    1923年に発売した小判型「虎印」魔法瓶。同社の第1号となる

  • 当時のガラス製魔法瓶の中びん。1500℃の高温で溶かし、空気を送り込んで作り上げる

    当時のガラス製魔法瓶の中びん。1500℃の高温で溶かし、空気を送り込んで作り上げる

  • アイスクリーム容器。1932年に発売。そのほかにも魔法瓶徳利やアユ釣り用魔法瓶なども製品化していた

    アイスクリーム容器。1932年に発売。そのほかにも魔法瓶徳利やアユ釣り用魔法瓶なども製品化していた

  • 1950年に発売したベークライト型卓上ポット。日本のハンディポットの草分け的存在となった

    1950年に発売したベークライト型卓上ポット。日本のハンディポットの草分け的存在となった

  • 1954年に昭和天皇に献上した携帯用魔法瓶第1号

    1954年に昭和天皇に献上した携帯用魔法瓶第1号

  • 1960年代半ばに発売した保温水筒

    1960年代半ばに発売した保温水筒

  • フリー回転するハニーポット。1969年に発売した

    フリー回転するハニーポット。1969年に発売した

  • 1970年に発売したミローポット

    1970年に発売したミローポット

  • 1981年に発売した「V.I.P.ポット」。ハイグレードなインテリアとしての役割も果たした

    1981年に発売した「V.I.P.ポット」。ハイグレードなインテリアとしての役割も果たした

  • ダブルステンレスボトル「サハラ」。1981年に発売。魔法瓶の中身をガラスからステンレスにしたことで、割れないだけでなく、保温力の増強、軽量化などが図られた

    ダブルステンレスボトル「サハラ」。1981年に発売。魔法瓶の中身をガラスからステンレスにしたことで、割れないだけでなく、保温力の増強、軽量化などが図られた

  • スーパークリーンプラス加工を施したボトル。光沢のある加工を施し、表面に凸凹がなく、汚れやニオイがつきにくいだけでなく、炭酸も利用できる

    スーパークリーンプラス加工を施したボトル。光沢のある加工を施し、表面に凸凹がなく、汚れやニオイがつきにくいだけでなく、炭酸も利用できる

  • 独自の「Bubble Logic」機構により、炭酸ガスの噴き出しを防ぐことができる

    独自の「Bubble Logic」機構により、炭酸ガスの噴き出しを防ぐことができる

  • インクジェット技術により和風のデザインを施したインバウンド需要向けボトルも製品化

    インクジェット技術により和風のデザインを施したインバウンド需要向けボトルも製品化

  • ステンレスボトルの生産工程を紹介している。内筒工程と外筒工程がある

    ステンレスボトルの生産工程を紹介している。内筒工程と外筒工程がある

  • 2005年に発売した「ランチジャーまほうびん弁当箱」

    2005年に発売した「ランチジャーまほうびん弁当箱」

  • 1985年には、電磁給湯の「沸とう200ポット」を発売

    1985年には、電磁給湯の「沸とう200ポット」を発売

  • 2011年に発売した蒸気レスVEまほうびん「とく子さん」

    2011年に発売した蒸気レスVEまほうびん「とく子さん」

  • 蒸気レス電気ケトル。45秒で沸騰する

    蒸気レス電気ケトル。45秒で沸騰する

  • 蒸気レスを実現する「蒸気キャッチャー構造」。高温の蒸気に触れてやけどする恐れがない

    蒸気レスを実現する「蒸気キャッチャー構造」。高温の蒸気に触れてやけどする恐れがない

  • ハイブリッド抽出を実現するコーヒーメーカー「HYBRID BREW」

    ハイブリッド抽出を実現するコーヒーメーカー「HYBRID BREW」

タイガー魔法瓶が、保温潜熱技術を活用して1973年に発売した「魔法櫃（まほうひつ）」は、同社の炊飯器事業の原点となる製品だ。当時の総売上高の37%を占める主力製品に一気に成長した。また、1964年には東海道新幹線の開業にあわせて、ビュッフェに30台のステンレスジャーを納入したという。1970年には電気ジャーを発売。保温断熱技術と熱制御技術の組み合わせが評価され、1年後には100万台を突破する大ヒットを記録し、トップブランドとしての地位を確保した。さらに、かまど炊きを手本とし、調圧口によって圧力をコントロールする炊飯電子ジャーを投入。そのノウハウを生かして、マイコン炊飯ジャーへの進化も果たした。1986年には、開発部、品質管理部、製造部によるマイコン基板内製化プロジェクトを立ち上げ、基板工場を完成させた。その後、IH加熱方式の採用にあわせて、内釜を直接発熱させる仕組みができたことで、内釜の熱伝導や強度を追求。新素材や多層鋼の開発を経て、2006年には、業界で初めて土鍋を使った内釜を開発。緻密な熱制御技術との組み合わせにより、ご飯のさらなるおいしさを実現している。

  • 1953年に発売した「魔法櫃」。実用新案を取得したことから、パテントジャーと呼ばれた

    1953年に発売した「魔法櫃」。実用新案を取得したことから、パテントジャーと呼ばれた

  • 1972年に発売した電子ジャー「炊きたて」。ハイビスカス柄の斬新なデザインを採用。これが家電の定番となる歴史的ヒットを記録することになった

    1972年に発売した電子ジャー「炊きたて」。ハイビスカス柄の斬新なデザインを採用。これが家電の定番となる歴史的ヒットを記録することになった

  • 電熱ヒーターによる抵抗加熱と金属釜の組み合わせによる熱制御を説明する展示もある

    電熱ヒーターによる抵抗加熱と金属釜の組み合わせによる熱制御を説明する展示もある

  • 2006年からは土鍋釜を採用した炊飯器を発売。展示していたのは特別仕様のモデル。土鍋釜を採用してから20年の歴史を持つ

    2006年からは土鍋釜を採用した炊飯器を発売。展示していたのは特別仕様のモデル。土鍋釜を採用してから20年の歴史を持つ

  • 土鍋釜が完成するまでの工程を紹介。世界中から集めた土をもとに生産。独自の三焼成によって完成させる

    土鍋釜が完成するまでの工程を紹介。世界中から集めた土をもとに生産。独自の三焼成によって完成させる

  • 炊飯器に採用していたる300℃ WレイヤーIHも展示

    炊飯器に採用していたる300℃ WレイヤーIHも展示

  • 上蓋内部の様子も展示している。大間の部品が組み込まれている

    上蓋内部の様子も展示している。大間の部品が組み込まれている

  • 炊飯器のデザインモックアップを展示。右のモックアップは木型によるものだ

    炊飯器のデザインモックアップを展示。右のモックアップは木型によるものだ

  • 1971年にはスチーム餅つき機を発売

    1971年にはスチーム餅つき機を発売

  • 電子レンジを製品化していたこともあった。1988年に発売した「クックエース」

    電子レンジを製品化していたこともあった。1988年に発売した「クックエース」

  • 最新のミキサーである「TIGER EDGE」。ミキサーの刃の設置角度を見直し、斜め45度で稼働。3つの異なる水流を生み出して食材を撹拌する

    最新のミキサーである「TIGER EDGE」。ミキサーの刃の設置角度を見直し、斜め45度で稼働。3つの異なる水流を生み出して食材を撹拌する

タイガー魔法瓶が培ってきた真空断熱技術は、最先端の産業分野にも活用されている。JAXAからの要望によって開発した「真空二重断熱容器」は、ISS（国際宇宙ステーション）から、実験試料物資を回収するという重大な任務を成功させたという。タイガー魔法瓶の真空断熱技術は、内筒と外筒の間に設けた真空層で、熱の伝導や対流を限りなくゼロにするとともに、容器の内面に施した鏡面加工と、真空層の金属箔により、輻射熱を反射し、内部の熱エネルギーを保持できるのが特徴だ。そのほか、同社が持つ様々な技術が、医療分野、自動車分野、住宅建材分野、学校給食分野、データセンター分野などでも利用されている。

  • 2018年にJAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり7号機」に搭載した真空二重断熱容器。4度±2度の環境を、電気を使わずに7.9日間維持。40Gの耐衝撃性も求められた

    2018年にJAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり7号機」に搭載した真空二重断熱容器。4度±2度の環境を、電気を使わずに7.9日間維持。40Gの耐衝撃性も求められた

  • JAXAから贈られた感謝状

    JAXAから贈られた感謝状

  • 自動車分野ではエンジン冷却水の蓄冷システムや、自動車用のウォッシャー液加温タンクにも採用されていた

    自動車分野ではエンジン冷却水の蓄冷システムや、自動車用のウォッシャー液加温タンクにも採用されていた

  • ステレンス箔を利用したステンレス密封真空断熱パネル「TIVIP（ティビップ）」は、住宅建材などに利用。東急グループが鉄道高架下に設置したモジュール型小規模データセンターに採用された

    ステレンス箔を利用したステンレス密封真空断熱パネル「TIVIP（ティビップ）」は、住宅建材などに利用。東急グループが鉄道高架下に設置したモジュール型小規模データセンターに採用された

  • 「TIVIP」を利用した搬送ボックス

    「TIVIP」を利用した搬送ボックス

  • 大阪・関西万博会場内の保冷輸送にも「TIVIP」を活用。真空断熱ロールBOXとして利用した

    大阪・関西万博会場内の保冷輸送にも「TIVIP」を活用。真空断熱ロールBOXとして利用した