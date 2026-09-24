タイガー魔法瓶が、大阪府門真市の本社工場の様子を公開した。同工場ではIH炊飯器の組み立てを行っており、年間約40万台を生産している。組み立てや品質検査は、1台ずつ手作業で行っており、同社独自の土鍋釜によるモノづくりを支えている。また、本社オフィス棟にあるショールーム「Company Exhibition」の様子もレポートする。
タイガー魔法瓶の本社工場は、京阪電車・古川橋駅から徒歩6分の距離にある。
生産しているのは炊飯器で、今回、公開したのは2階フロアにある上位モデルの組み立てラインだ。取材時には、「土鍋ご泡火（ほうび）炊き土鍋ご泡火炊き JPL-H10N」を組み立てていた。
土鍋ご泡火（ほうび）炊きの炊飯器の生産については、土鍋釜の製造拠点を、2025年12月にも、本誌でレポートした経緯がある。土鍋釜は、三重県四日市市のミヤオカンパニーリミテド本社工場で生産しており、完成した土鍋釜を、今回紹介する本社工場に運び、最終製品に組み立てることになる。
本社工場全体では、約240人が勤務しており、1階フロアでは普及モデルを生産。現在、4品番を、一日に1200台の生産体制として稼働。少品種大量生産としている。また、2階フロアでは上位モデルおよび海外向けモデルを生産。上蓋専用の生産ラインのほか、3つの最終組み立てラインで構成している。こちらでは、多品種少量生産としており、15品番を、日産250台体制で生産している。
タイガー魔法瓶では、2025年11月に、同社の技術の粋を集めた120台限定の究極の炊飯器「TIGERリミテッドモデル」（価格19万5000円）を発売したが、これも本社工場で生産した。
それでは、生産ラインの様子を写真で見てみよう。
本社オフィス棟にあるショールームの「Company Exhibition」は、タイガー魔法瓶の歴史に触れることができる。
オフィス棟は、2020年9月に完成。「Company Exhibition」も同時にオープンした。これらは、同社が2023年に迎えた創業100周年にあわせて完成したものだ。
1923年に創業したタイガー魔法瓶（創業時は虎印魔法瓶製造卸菊池製作所）は、TIGERの文字と、虎印を冠した独自の小判型魔法瓶を開発。「五倍力」をキャッチフレーズに、従来製品に比べて5倍の強度を持つことを訴求した。当時の魔法瓶はブリキが主流であったが、タイガーでは、胴体ケースに亜鉛板を採用したり、ケースと中瓶の間に緩衝材として、段ボールを詰めたりするといった工夫を施して、強度を高めることに成功したのだ。
1923年9月に発生した関東大震災で、倉庫に保管されていた他社の魔法瓶が衝撃で割れるなか、納品していた100本の虎印魔法瓶が一本も壊れずに残ったことで、創業直後の同社の評価を一気に高め、耐久性が高く、高品質の製品を作る魔法瓶メーカーでであることが市場に認知されたというエピソードがある。
創業者の菊池武範氏は、大阪での奉公時代に、冬場には冷めたお茶をご飯にかけて食べる生活を送っていた。常々、「熱いお湯やお茶が、いつも飲めたらなぁ」と思っていたという。そのときに出会ったのが、輸入されていたテルモスの魔法瓶だ。将来性がある商品として魅力を感じ、国内メーカーであったイーグルマホービンでの経験を経て独立。4人の社員で魔法瓶メーカーを設立した。タイガー魔法瓶の原点は、創業者が奉公生活のときに思い描いた「母親が淹れてくれた、あの一杯の温かなお茶が飲みたい」という団らんへの憧れがベースであり、当時は高級品でありながらも、壊れやすかった魔法瓶を、独自の技術によって改良し、信頼性の高い魔法瓶として、普及させることを目指した。
タイガー魔法瓶が、保温潜熱技術を活用して1973年に発売した「魔法櫃（まほうひつ）」は、同社の炊飯器事業の原点となる製品だ。当時の総売上高の37%を占める主力製品に一気に成長した。また、1964年には東海道新幹線の開業にあわせて、ビュッフェに30台のステンレスジャーを納入したという。1970年には電気ジャーを発売。保温断熱技術と熱制御技術の組み合わせが評価され、1年後には100万台を突破する大ヒットを記録し、トップブランドとしての地位を確保した。さらに、かまど炊きを手本とし、調圧口によって圧力をコントロールする炊飯電子ジャーを投入。そのノウハウを生かして、マイコン炊飯ジャーへの進化も果たした。1986年には、開発部、品質管理部、製造部によるマイコン基板内製化プロジェクトを立ち上げ、基板工場を完成させた。その後、IH加熱方式の採用にあわせて、内釜を直接発熱させる仕組みができたことで、内釜の熱伝導や強度を追求。新素材や多層鋼の開発を経て、2006年には、業界で初めて土鍋を使った内釜を開発。緻密な熱制御技術との組み合わせにより、ご飯のさらなるおいしさを実現している。
タイガー魔法瓶が培ってきた真空断熱技術は、最先端の産業分野にも活用されている。JAXAからの要望によって開発した「真空二重断熱容器」は、ISS（国際宇宙ステーション）から、実験試料物資を回収するという重大な任務を成功させたという。タイガー魔法瓶の真空断熱技術は、内筒と外筒の間に設けた真空層で、熱の伝導や対流を限りなくゼロにするとともに、容器の内面に施した鏡面加工と、真空層の金属箔により、輻射熱を反射し、内部の熱エネルギーを保持できるのが特徴だ。そのほか、同社が持つ様々な技術が、医療分野、自動車分野、住宅建材分野、学校給食分野、データセンター分野などでも利用されている。