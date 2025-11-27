日立製作所は、研究開発グループの最新の研究開発成果を公開する展示イベント「Technology Community 2025」を、2025年11月20日、東京・国分寺の同社「協創の森」で開催した。
AIをテーマに、エネルギーやモビリティ、インダストリー、金融、セキュリティ、経営・企画などの各領域における37種類の研究成果や技術、応用事例を紹介した。
日立製作所 執行役常務 CTO 兼 研究開発グループ長の鮫嶋茂稔氏は、「日立製作所は、2025年度から、中期経営計画であるInspire 2027を進めている。それにあわせて、研究開発の観点でも、サステナブルなイノベーション向けて、様々な取り組みを進めているところである。ポイントは、『What’s next』であり、次の成長に向けた取り組みを推進している。R＆Dは、日立グループの現在の事業の成長と、製品やサービスを差別化するとともに、外部環境の変化の中で、新たな変換点を創生し、ニューホライズンを開拓する役割を担う」と述べた。
展示会場の様子を、写真を通じてレポートする。
Lumada 3.0
エネルギー
モビリティ
518 鉄道事業におけるHMAXは、列車、信号、インフラ管理を最適化するため、AIで強化されたオールインワンのデジタルアセットマネジメントプラットフォーム。すでに実用化されており、車両やレール、地上設備などにセンサーを搭載し、ここで実測したデータを組み合わせてAIで分析。運行や保守を効率化することができる