日立製作所は、研究開発グループの最新の研究開発成果を公開する展示イベント「Technology Community 2025」を、2025年11月20日、東京・国分寺の同社「協創の森」で開催した。

AIをテーマに、エネルギーやモビリティ、インダストリー、金融、セキュリティ、経営・企画などの各領域における37種類の研究成果や技術、応用事例を紹介した。

日立製作所 執行役常務 CTO 兼 研究開発グループ長の鮫嶋茂稔氏は、「日立製作所は、2025年度から、中期経営計画であるInspire 2027を進めている。それにあわせて、研究開発の観点でも、サステナブルなイノベーション向けて、様々な取り組みを進めているところである。ポイントは、『What’s next』であり、次の成長に向けた取り組みを推進している。R＆Dは、日立グループの現在の事業の成長と、製品やサービスを差別化するとともに、外部環境の変化の中で、新たな変換点を創生し、ニューホライズンを開拓する役割を担う」と述べた。

日立製作所 執行役常務 CTO 兼 研究開発グループ長の鮫嶋茂稔氏

展示会場の様子を、写真を通じてレポートする。

Lumada 3.0

カメラを搭載したロボットが現場内を巡回して異常を検知する

現場での異常を検知すると、これまでに蓄積したナレッジから適切な指示を行う

異常が発生するとカメラとアームを搭載した犬型ロボットが出動してバルブを閉める作業を行う

ロボットに指示を与え、メーターの写真を撮影することができる。作業が完了していることをダブルチェックできる

熟練者が遠隔地からロボットを操作することも可能だ

Naivyへの指示により、人型ロボットがバルブを閉める様子も実演した

熟練者や現場の行動基準を学習させた日立独自の業務特化型AIモデルも紹介。OTの複雑なタスクをフェイルセーフに処理可能な独自の生成AIと位置づけている。LLM Factoryをフィジカル用途にも拡大し、One Hitachi AXに貢献するという

AIエージェント基盤の取り組みも紹介。現場主導によるAIエージェントの開発および共有と、高度な専門性を必要とする現場系AIエージェントの開発を両立することができるという。AI導入の恩恵を受ける業務範囲の拡大に貢献する





HMAX for Buildingは、社会インフラ保守の安全確保のため、作業員が装着したカメラの現場映像を、AIでリアルタイムに監視、分析することができる。日立独自のOT知識AIとの連動により、的確なリスク検知とアラート発信を実現する

HARC for AIは、AIエージェントの導入効果を最大化することができる伴走型サービス。AI特有の運用課題を継続的に観測、改善し、健全なガバナンスと信頼性の高いAI活用を支援する

エネルギー

エネルギー分野向けのHMAX for Energy。送配電設備の寿命延伸と更新を効率化するため、RCM手法を活用した保全計画支援技術を開発。経験知によって、故障リスクを定量化し、安定供給に貢献する

モビリティ

518 鉄道事業におけるHMAXは、列車、信号、インフラ管理を最適化するため、AIで強化されたオールインワンのデジタルアセットマネジメントプラットフォーム。すでに実用化されており、車両やレール、地上設備などにセンサーを搭載し、ここで実測したデータを組み合わせてAIで分析。運行や保守を効率化することができる

金融

インダストリー

データセンター

小平記念館内に設置されているTechnology Showcase for Future Data Centerのエリアを活用してデータセンターに関する取り組みを紹介

Technology Showcase for Future Data Center の様子。今後、データセンターに関する最新ソリューションを常設するという

コンテナ型データセンターの設計において試行しているCAD

IT/DC統合運用ソリューションでは、特定のGPUに稼働が集中しないように分散させることで過剰な発熱を抑制するとともに、AI処理の負荷に応じた冷却稼働制御を実現する

モノづくり





生成AIがモノづくりを革新する「Design for X」のパネル展示も行った。製品の製造性やメンテナンス性などを、3D CAD上で言語によってチェックする。設計プロセスの効率化と高品質な製品創出に貢献する

セキュリティ





Security & Safety for AIは、ミッションクリティカル業務に対して、安全なAIの適用により、運用効率と安全性向上を両立させる研究だ。AIシステムの現場適用における安全性向上に貢献する。プロトタイプの画面も公開した

経営・企画・デザイン・その他