人と会わなくなり、会話が極端に減っている今日この頃。今こそSiriと会話をしてみてはいかがでしょうか。Siriを英語版に変更すれば、英会話の練習にもなって一石二鳥です。

Siriを英語版にする方法

以前、iOSを英語表示にする方法をご紹介しましたが、同じようにSiriも表示・音声の言語を英語に変更することができます。

Siriの言語はOSの表示言語とは別に設定できるので、OSは日本語表示のままでも大丈夫です。

Siriに英語で話しかけてみよう

準備ができたらSiriに話しかけてみましょう。回答を読み上げてくれるので、リスニングやリーディングにも役立ちます。

話しかけ方の例:

- タイマー:Set the timer ○ minutes.

- アラーム:Set my alarm at ○○ AM/PM.

- 天気予報:How is the weather (時/in+場所)?

- 検索:What/Who is ~? How can I ~? など

- 音楽:Play some music. Play 曲名/アーティスト名. など

- 経路:How can I get to ○○(場所)?



定番のタイマーセットや天気予報

経路検索やカレンダーのイベント確認も

もっと単純に、アプリを開く際にSiriに「Open Safari」や「Open Photos」などと頼むだけでも、英語を口にする機会がグッと増えます。発音が悪くても、多少文法が間違っていても、ある程度理解してくれます。ガンガン話しかけてみましょう。