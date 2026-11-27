LGエレクトロニクス・ジャパンは、11月27日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに参加している。4K有機ELテレビを最大24%オフ、衣類ケア家電「LG Styler」を最大30%オフで販売するほか、ゲーミングモニターやモバイルPCなどもセール対象となる。

ゲーミングモニターでは、タンデムOLEDパネルを採用する39型5K2Kウルトラワイドモデル「LG UltraGear evo AI 39GX950B-B」が対象。解像度とリフレッシュレートを切り替えられる「VESA Dual Mode」や、低解像度の映像を高解像度化する「AI Upscaling」などの機能を備える。

LG UltraGear evo AI 39GX950B-B

モバイルPCでは、Intel Core 5プロセッサー、メモリ16GB、256GB SSDを搭載する「LG gram 14（14U40V-GA62J）」が対象。14型WUXGA（1,920×1,200ドット）IPS液晶を採用し、アイドル時で最大24時間のバッテリー駆動に対応する。

LG gram 14（14U40V-GA62J）

65V型4K有機ELテレビ「OLED65C6MJA」は11%オフの319,800円。AIプロセッサーによる映像・音質の最適化機能を備え、最大165Hzのリフレッシュレートにも対応する。

OLED65C6MJA

衣類ケア家電「The All New LG Styler（SC5MNR4G）」は250,000円で、クーポン適用時は30%オフの229,800円。スチームやハンガーの振動、乾燥機能を組み合わせ、家庭で洗濯しにくい衣類のケアに活用できる。

The All New LG Styler（SC5MNR4G）

このほか、猫がくつろげるドーム型温熱シートや体重測定機能を備えた空気清浄機「LG PuriCare AeroCatTower（AS207CBZ0）」もセール対象となる。