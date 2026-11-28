サードウェーブは、東京・渋谷でAIの祭典「AIフェスティバル 2026 Powered by THIRDWAVE」を11月7日に開催した。

会場では、ローカルAIによる画像生成や動画編集、小型PCでのゲーム開発といった最新のAI活用事例を各社が紹介。AIに関連する同人誌やグッズなどを販売する「AIクリエイターズマーケット」のほか、実際に設置されたゲーム機で遊べる「AIゲームコーナー」なども登場。数多くの来場者で賑わっていた。

また予選を勝ち抜いてきたAIハッカーたちが頂点を目指す「全日本AIハッカソン2026決勝戦」や、AIを使ったアート作品を表彰する「第五回AIアートグランプリ授賞式」なども行われた。ここでは、見て、触って、遊べたAIイベントの全体像をレポートする。

「AIフェスティバル 2026 Powered by THIRDWAVE」の会場

写真から自分だけのPCをデザイン、ローカルAIを体験

「AIフェスティバル 2026 Powered by THIRDWAVE」は、2023年より毎年開催されている国内最大級の参加型AIイベント。4回目となる今年は「AIをもっと身近に、もっと楽しく」をテーマに、東京・渋谷のベルサール渋谷ファーストにおいて行われた。

会場には主催者であるサードウェーブのほか、パートナー企業のAMD、Intel、NVIDIAなどがブースを出展し、最新技術や製品・ソリューションを紹介していた。

サードウェーブのブースでは、ローカルAIの活用例として、RAG（検索拡張生成）を用いて社内規定に関する質問に回答するシステムや、キャラクター生成システム「AI COLLAB STUDIO」の体験デモなどが行われていた。

このうち、AI COLLAB STUDIOは、カメラで撮影した写真をもとにローカルAIでキャラクターを生成し、同社のハイパフォーマンスPC「GALLERIA」を生成キャラクターでデザインできるというもの。

Intel Core Ultra 9 285KとNVIDIA GeForce RTX 5090が搭載されたGALLERIA X Seriesで動作していたが、画像を撮影してからわずか60秒ほどでキャラクター画像が生成されていた。

撮影した画像をもとにキャラクターを生成している最中の画面

Qwen-Image-Edit-2511など複数のAIモデルで画像を生成したあと、InSPyReNetを使って背景処理しているようで、生成されたキャラクター画像は背景が切り抜かれた状態になっていた。しかもキャラクターの服を着せ替えたり、位置や大きさを調整してGALLERIAの筐体の好きな場所に貼り込んだりもできた。

実際に試してみたところ、背景に会場内の照明や看板、他の来場者などが写り込んでいたにもかかわらず、撮影対象の人物だけを的確に抽出し、キャラクター化していたのが印象的だった。

デモで使用されていたGALLERIA X Series。サイドパネルが外してあり、CPUやGPUなどの使用パーツが確認できるようになっていた

高性能ワークステーションから動画編集まで広がるAI活用

AMDのブースでは、CPUにAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX、GPUにAMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GBを2基搭載したモンスター級のパフォーマンスを誇るワークステーションを展示。LM StudioやComfyUI、Lemonadeなどを導入し、LLMの実行など、生成AIをローカル環境で利用するデモが行われていた。

担当者によると、ローカルAIのニーズが高く来場者の反響も大きいとのこと。またハードウェアを手に入れたあとに、それをどう使えばいいのかというところで模索している人が多いため、ソリューションを含めて提案していると話してくれた。

AMDのブース

NVIDIAはBlackmagic Designと共同出展しており、ブースでは動画編集ソフトのDaVinci Resolveがメインで紹介されていた。同ソフトの有償版「DaVinci Resolve Studio」はバージョン21.1でMCP（Model Context Protocol）サーバーを内蔵し、ClaudeやChatGPTなどAIアシスタントからの操作が可能に。これにより自然言語で指示をするだけで繰り返しの多い作業をAIに任せて効率化したり、複雑な動画編集を自動化したりすることができるようになった。

実際に担当者がデスクトップにある動画素材から1分間のダイジェスト動画を作成するデモをして見せてくれたが、動画の内容に合わせて自動で字幕を生成して付けることも可能。しかも動画素材の撮影場所もある程度自動で認識して字幕に反映することができるようで、デモでもサンフランシスコ空港やカリブ海などのワードを入れ込んだ字幕が生成されていた。

NVIDIAのブース

DaVinci Resolveによるデモ。自然言語で指示するだけで、複数の動画素材から字幕付きのダイジェスト映像を生成することが可能。字幕は動画のシーンを認識して自動で付けられる

小型PCやノートPCにも！ 身近になるローカルAI環境

MSIのブースでは、11月5日に発売されたばかりの小型PC「MSI PRO MAX EDGE AI+」（11M-008JP）が展示されていた。

CPUにAMD Ryzen AI Max+ 395（内蔵GPUはRadeon 8060Sグラフィックス）を採用し、128GBのRAMと2TBのSSDを搭載したモデルで、大規模言語モデル（LLM）を完全ローカルで動作させることができる。

取材時は、AI推論エンジンのStrataでQwen3.8-Flash-Nextを動作させて簡単なゲームを開発するというデモが行われていたが、体積4リットルほどの小型PCで動かしているとは思えないほどのパフォーマンスを見せつけていた。

MSIのブース

なお、同ブースではほかにもNVIDIA RTX Sparkを搭載したノートPC「MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XM」も展示されており、ローカルAIのチャットと動画生成を同時に起動して動作させるデモが行われていた。

担当者によると、付属の140W出力のACアダプターで駆動できるため、高性能なローカルAIを外出先に持ち運んで作業できるのが特徴で、研究開発をしている人からの関心が高いとのこと。

小型PC「MSI PRO MAX EDGE AI+」シリーズによるデモの様子

NVIDIA RTX Sparkを搭載したノートPC「MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XM」

ASUSのブースでは、「ASUS Ascent GX10」というNVIDIA DGX Sparkと同じNVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載した小型AIスーパーコンピューターを展示。翻訳特化型の大規模言語モデルであるTranslateGemma 27Bを動かし、WebやPowerPointなどのデータを日本語に翻訳するデモが行われていた。

ASUSのブース

このほかIntelのブースでは、Core Ultra 7 270K PlusやCore Ultra 5 250K Plusなど、Arrow Lake Refresh世代のCPUの紹介と、同CPUを搭載した実機の展示などが行われていた。

Intelのブース

体感型シューティングに戦国合戦、遊んで楽しむAIゲーム

会場には、来場者が実際に触って遊べるAIゲームコーナーも用意されていた。AIフェスティバルのプロデューサーでもある清水亮氏による企画で、ゲームプレイにAI技術を取り入れたゲーム5種類が展示されていた。

そのうち来場者の注目を集めていたのが、可動式のコックピットで臨場感たっぷりに楽しめる3Dシューティングゲーム「STAR SWARMER」。また、戦国シミュレーションゲーム「乱世 SAMURAI WARFARE」や、AI学習体験レースゲーム「NEURAL RACER」、バイブコーディングシューター「GIKEN STAR」、アイドル生成ダンスゲーム「キミカラアイドル」なども人気だった。

「乱世 SAMURAI WARFARE」は、簡単に言えばキューブ型ロボットトイ「toio（トイオ）」と連携して遊べる戦国合戦ゲーム。戦国武将のフィギュアを上に載せたtoioをマット上で動かすと、画面上にも反映される仕組みになっている。

toio1体につき1小隊が割り当てられており、3分というタイムリミットの間にうまくtoioを動かして陣形を決めて敵陣を攻め落とせば勝利、逆に攻め込まれれば敗北となる。フィジカルで直感的に楽しめるのが大きな特徴だ。

「乱世 SAMURAI WARFARE」の画面

「乱世 SAMURAI WARFARE」で使用するキューブ型ロボットトイ「toio」。上に戦国武将のフィギュアが載せられている

なぜサードウェーブはAIの祭典を開催するのか？ 社長に聞く

AIフェスティバルの主催者であるサードウェーブの代表取締役社長を務める永井正樹氏にイベントを開催した背景を尋ねる機会を得られた。

永井氏は「どの分野でも、それが広がって定着していくには人が活躍する“場”が必要。そう思って、eスポーツのときもイベント施設を作ったり高校生の選手権やゲーム大会などを支援してきました。AIでもそれは同じ。チャレンジや発表、コミュニケーションするリアルの“場”が必要なのではと考えていて、2023年に第1回のAIフェスティバルを開催しました」とコメント。

もっとも当初は手探り状態だったようで、「AIを使いながらコーディングもして作品を開発する場を作りたいと思い、いろいろ試行錯誤しながら24時間ハッカソンを開催しました。現在はAIが進化してしまったので、今回は（制限時間を）3時間にしています」とのこと。

サードウェーブ 代表取締役社長の永井正樹氏

毎回さまざまなチャレンジをしており、昨年はAIクリエイターズマーケットを開催して大きな手応えを得たという。

しかし前回の会場は2フロアに分かれており一体感に欠けてしまったため、「今回は会場をここ（ベルサール渋谷ファースト）に移し、ワンフロアにすることで会場のどこにいても全体の雰囲気が味わえるようにしました。マーケットも前回は30ブースでしたが、今回はその3倍の規模に増えています」と永井氏。

加えて今回は清水亮氏が立ち上げたクラウドファンディングと連携し、AIゲームコーナーを実現するなど、新しいチャレンジも行っている。

「目標を大きく超える700万円を超える支援を集めることができました。おかげでゲームに合わせて動く筐体や、昔ながらのアーケード風の筐体などを実現でき、見て、触って、楽しめる場にできてよかったと思います。これをきっかけとして一人でも多くの方がAIに興味を持ち、自分も作り手側になりたいとか、さらにAIを楽しみたいというふうに思ってもらえれば嬉しいです」と語ってくれた。