Amazonは11月19日、「Amazon ブラックフライデー」の開催概要を発表した。開催期間は11月30日0時から12月7日23時59分までの8日間で、11月27日0時から29日23時59分までは先行セールを実施する。

ブラックフライデーは米国の感謝祭翌日の金曜日を起点とする大型商戦で、Amazonでも毎年実施されているセール施策。家電やPC周辺機器、日用品、食品など幅広い商品が割引価格で販売され、年末の恒例セールイベントとなっている。

今回のAmazonブラックフライデーでは前年を大きく上回る400万点以上の商品を特別価格で販売する。食品や日用品をはじめ、家電、PC周辺機器、人気ブランドの商品など幅広いジャンルを取り揃える。

あわせて、合計1万円以上の購入で追加のAmazonポイントを獲得できる「ポイントアップキャンペーン」を実施。獲得できるポイントの上限は1万ポイントで、キャンペーンへのエントリーは11月19日10時から開始している。また、ポイントアップキャンペーンの条件を満たしたユーザーを対象に、最大10万Amazonポイントが当たる抽選会も実施する。dポイントとの連携による総額5,000万ポイントの山分けキャンペーンも用意する。