CachyOSは11月22日、2026年11月版リリースを公開した。今回の更新では、Easy Anti-Cheat（EAC） Linux v2への対応が加わり、対応ゲーム向けに専用カーネル「linux-cachyos-eac」などを提供する。

CachyOS、Easy Anti-Cheat Linux v2対応を追加。対応ゲームを専用カーネルで起動可能に

CachyOSは、Arch Linuxをベースにパフォーマンス重視の調整を施したLinuxディストリビューション。今回対応したEasy Anti-Cheatはオンラインゲームで不正行為を防ぐためのアンチチートで、Linux環境では起動条件の厳しさがゲーム対応の障壁になっていた。

CachyOSによれば、EAC対応ゲームを起動するにはEpic Gamesが信頼する鍵で署名されたカーネルによるSecure Boot、TPM 2.0、有効なIOMMU、署名済みモジュールだけを読み込むlockdown modeが必要になるという。そこでCachyOSの鍵で署名した専用カーネルに加え、署名済みのsystemd-bootや設定用スクリプト「eac-setup」、状態確認用の「eac-status」を用意した。

専用カーネルは通常の起動項目とは別に追加され、EAC対応ゲームを遊ぶときだけ選んで起動する方式。通常の起動項目は維持されるため、普段の利用環境を大きく変えずに導入できる。

一方でDKMSモジュールはEAC用カーネルでは動作しない。このためNVIDIA関連モジュールやZFS、r8125向けには専用パッケージを別途提供する。また既存のSecure Boot設定やBitLocker、TPMを使ったディスク解除環境では注意点があるとして、導入前に公式ガイドの確認を案内している。