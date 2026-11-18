富士通の100%子会社で、ネットワーク事業を担う1FINITY(ワンフィニティ)は、遠隔地のデータセンター同士を、直接光接続できる光ネットワークインタフェースカード「1Finity Ultra Optical System N100」（1Finity NIC）を開発。2026年11月から先行受注を開始し、2027年4月から全世界向けにボリューム出荷を行う。

「1Finity Ultra Optical System N100」（1Finity NIC）。大800Gbpsの高速通信を実現するのは、今回の1Finity NICが世界初とのこと

光ネットワークインタフェースカードとして、100km級の長距離スケールアクロスによる接続を可能とし、最大800Gbpsの高速通信を実現するのは、今回の1Finity NICが、世界で初めてだという。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金事業である「次世代グリーンデータセンター技術開発」補助事業の成果で得た技術を活用して製品化しており、独自のデータ転送技術により、地理的に100km程度離れたデータセンターにあるCPUやGPUといった計算リソースに、大容量、低遅延な光通信で接続することができる。

今後は、セキュリティ対策の強化や、クラスタ接続対応、1.6Tbpsへの対応を図る考えも示した。

1FINITY フォトニクスシステム事業本部長の松井秀樹氏は、「富士通が蓄積してきたネットワーク技術と、コンピューティング技術の知見によって、1Finity NICを開発した。1FINITYは、光ネットワークの分野ではスケールアクロスに注力することになる。AIサーバーを光で直結し、分散AI基盤を実現する」との姿勢を明らかにした。

1FINITY フォトニクスシステム事業本部長の松井秀樹氏

スケールアクロスは、分散データセンターの横断連携を行う概念および技術を指す。これまで、単一システム内の拡張を「スケールアップ」、複数システムに拡張することを「スケールアウト」と呼んでいたが、距離が離れた複数のデータセンターを大規模に連携させ、単一の巨大AIコンピューティング基盤として運用することを「スケールアクロス」と呼ぶ。

AI技術の急速な普及に伴い、データセンターに対するニーズが増加しているが、電力や設置スペースなどの制約により、複数のデータセンターに計算リソースを分散配置し、それらを連携させる動きが注目されている。

なかでも、再生可能エネルギーによる発電に適した電力を確保しやすい地域に計算リソースを分散配置し、都市部と高速ネットワークで接続。さらに、電力と通信を一体的に最適化するワット・ビット連携への関心も高まっている。

だが、一般的なイーサネット通信では、データセンター間の距離が長くなるほど、通信遅延やパケットロスの影響を受け、データ転送効率が低下するという課題が生まれる。とくに、大規模なAI処理では、大量データを継続的に転送する必要があるため、GPUが処理に必要なデータを待つ時間が増え、計算リソースを十分に活用できないといった課題が発生することになる。「1Finity NICにより、遠隔のデータセンター間を高速な光ネットワークで接続し、遠距離において、速度が劣化することなく、大容量データを高速伝送するこができるようになる」とし、分散データセンターの実現に向けた課題の解決につながる製品と位置づける。

1Finity NICでは、長距離においても大量のデータを高速かつ低遅延で転送するために、1Finity独自のデータ転送技術「xRDMA（Extend Remote Direct Memory Access）」を採用。高速光インターフェースを搭載したネットワークインタフェースカードとして提供する。

「従来技術であるRDMAは、スケールアクロスを想定したものではないため、通信距離が長距離化すると、スループットが低下する。xRDMAでは、これを抑制することができる。推論データの転送時間を検証したところ、10分の1から、20分の1程度にまで遅延が短縮できている。スケールアクロスであっても、スケールアウトと同等の結果が得られている」という。

また、1Finity NICは、400Gbps QSFP56-DDインターフェースを2ポート搭載し、合計で最大800Gbpsのネットワーク接続に対応。サーバーの拡張インターフェースとして広く普及しているPCI Expressに準拠しているため、既存のサーバーに搭載するだけで容易に利用できる点も特徴だ。

「これまでは、データセンターのインフラと、ネットワークインフラは別々に構築されていたが、その境目を無くすことができる。1Finity NICを、各拠点のサーバーに搭載するだけで、伝送距離や通信量の変動に応じた調整を行わずに、遠隔地のサーバー間を容易に接続できる。汎用的なNIC、スイッチ、ルーターなどが不要になる」と述べた。

1Finity NICによる接続イメージ

長距離でも安定したスループットを実現

データの転送時間を20分の1程度にまで短縮

1FINITYでは、1Finity NICを使用した実証実験の結果も公開した。

サーキットで走行するレーシングカーに搭載したオンボードカメラで撮影した映像とテレメトリデータを、サーキット会場内に設置した簡易CPUサーバーに収集。それを、約100km離れた分散データセンター内のGPUサーバーに転送し、AIによる推論を実施。それをもとに、3秒後のレースの状態を予測し、結果をサーキットに送信。監督などが判断し、レース戦略に反映。ドライバーに指示を行い、走り方などを変えることができたという。

「従来の技術では、遅延が大きすぎて、AIによる推論ができなかった。だが、1Finity NICを使用すると、前を走るクルマの3秒後の動きをリアルタイムで予測できる。タイムマシンのようなものである」と比喩。「この技術を社会実装すれば、たとえば、交差点での歩行者や自転車、クルマの動きを捉え、3秒後に飛び出しによる交通事故が起きそうだと判断したら、クルマを止めてしまうといった制御にも活用できるだろう」と述べた。



1Finity NICを使用した実証実験の結果も公開。自動車レースでのユースケースを想定

松井氏は、「今後のAIデータセンターは、スケールアクロスが主流になる。それに伴い、スケールアクロス向けNIC市場は大きく成長すると予測している」と述べ、「今後は、パートナー企業との共同検証や、実環境での活用を通じて、1Finity NICのユースケースを拡大するとともに、AIの学習や推論、分散データベースなどの大容量かつ低遅延なデータ転送が求められる領域への展開を進める」と抱負を述べた。

今後のAIデータセンターは、スケールアクロスが主流になるといい、1Finity NICの関連市場が急速に拡大すると見込んでいる

また、1Finity NICや光ネットワーク技術を活用し、データセンター内からデータセンター間までをシームレスにつなぐことで、計算リソースを効率的に活用できる次世代AIインフラストラクチャーの実現を目指すという。

すでに、医療や自動車、金融など、5社の企業に対して、先行して1Finity NICを提供しているほか、米国やインド、アジアなど、50社以上からの引き合いがあるという。

1FINITYでは、AIデータセンターネットワーク領域における事業を強化。1Finity NICと、11月4日に発表した1Finity AI-native RANをあわせて、2030年度には売上高1200億円、2035年度には売上高3000億円を目指す考えだ。

なお、1FINITYは、富士通の100%子会社として、2025年7月に設立。90年以上の歴史を持つ富士通のネットワーク事業部門を統合し、ワイヤレス、フォトニクス、ソフトウェア、サービスの事業領域を担当。顧客やエコシステムパートナーとの連携を通じて、より良いネットワークの設計、構築、運用、保守サービスを提供している。