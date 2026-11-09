「原神」とマクドナルドが初コラボ。限定ゲーム内コンテンツ「風の翼」など入手可能

HoYoverseは11月9日、オープンワールドRPG「原神」と日本マクドナルドの初コラボレーションを発表した。期間は11月18日から12月8日まで。ゲーム内アイテムや限定スマートフォン壁紙の配布、コラボデザインパッケージの展開などを実施する。

期間中、全国のマクドナルドでは、原神のキャラクター「ヴァレサ」と「エスコフィエ」をデザインした特別パッケージで「てりやきマックバーガー」「倍てりやきマックバーガー」を提供する。パッケージはなくなり次第終了する。

マクドナルド公式アプリの「Myマクドナルド リワード」では限定アイテムを用意。対象のてりやきマックバーガーのセットを購入し、300ポイントを使用すると風の翼「余暇の翼」、料理・レシピ「肉厚ファイトバーガー」、名刺「祭典・至高の味」の3点セットと交換できる。交換は1人1回限りで、単品購入は対象外。

また、ヴァレサとエスコフィエをデザインしたスマートフォン壁紙も各100ポイントで交換可能。リワードの提供は11月18日10時30分から開始する。このほか11月10日と11日にはマクドナルド公式Xでキャンペーンを実施。抽選で各100人に原神オリジナルデザインのマックカード1,000円分をプレゼントする。