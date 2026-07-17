パスワード管理サービスを提供する1Passwordは7月16日（現地時間）、AnthropicのAIアシスタント「Claude」と連携する新機能「1Password for Claude」の提供を開始した。ClaudeがWebブラウザ上で利用者に代わって作業する際、認証情報をAIモデルに開示することなく1Passwordによるログインを行える。まずMac向けに提供され、ビジネス、ファミリー、個人向けの各プランで利用できる。

ClaudeのようなAIエージェントは、商品の比較やアカウント情報の確認・更新、購入手続きなど、複数の操作を伴うWeb上の作業を代行できる。一方、ログインが必要なページに到達すると、利用者が操作を引き取るか、AIに認証情報を渡す必要があった。前者はユーザーの手間が大きく、後者には安全性の面で大きなリスクが伴う。

1Password for Claudeは、同社が「ゼロエクスポージャー・アーキテクチャ」と呼ぶ仕組みを採用する。Claudeがサインインやワンタイムパスワードの入力を必要とすると、1Passwordは要求されたログイン項目と利用目的を利用者に表示する。利用者がTouch IDなどで承認すると、1Passwordのブラウザ拡張機能が認証情報をWebページへ直接入力する。

パスワードやワンタイムパスワードは、Claudeのモデルコンテキストやメモリー、Anthropicのシステムには送信されない。Claudeが受け取るのは、利用者が承認した項目のタイトル、ユーザー名またはメールアドレス、登録されたWebサイトなどの概要と、処理の成否に関する情報である。パスワードなどの秘密値を参照することはできない。

認証情報へのアクセスは実行中のセッションに限定され、セッションの終了時または所定の時間が経過した時点で失効する。自動入力の実行中はClaudeによるページの読み取りや追跡を一時的に停止し、1Passwordが認証情報を入力してフォームを送信する。認証に失敗した場合は、入力済みの値をページから消去してからClaudeへ制御を戻すという。

現時点で対応するのは、1Passwordの「ログイン」項目に保存されたユーザー名、パスワード、ワンタイムパスワードである。パスキーには対応していない。また、「Googleでログイン」などのソーシャルログインを利用するWebサイトでは、正常に動作しない場合がある。

1Passwordは同時に、ブラウザ拡張機能へ新たな保護機能「Agentic Mode」を導入した。対応するAIエージェントがブラウザの操作を始めると、1Passwordの拡張機能は自動的に制限モードへ移行する。エージェントが操作するタブでは、自動入力候補や保存を促す画面、通知などのユーザーインターフェースを非表示にし、利用者がそのタスクで明示的に承認したログイン情報とワンタイムパスワード以外にはアクセスできないようにする。

Agentic Modeは、1Password for Claudeの連携を設定していない場合や、実行中のタスクで1Passwordを使用しない場合にも自動的に作動する。また、Claude以外の対応するAIエージェントも保護対象になるとしている。