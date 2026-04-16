米Adobeは4月15日（現地時間）、動画編集ソフト「Adobe Premiere」に新たなカラーグレーディング環境「カラーモード（Color Mode）」を導入すると発表した。まずはパブリックベータで提供し、2026年内中の正式リリースを予定している。

かつて、高度なカラーグレーディングは専門家（カラーリスト）の領域とみなされてきた。しかし近年、ミラーレスカメラやスマートフォンでもLogやRAWに対応する機種が広がり、撮影から編集・カラー・音声・納品までを少人数、あるいは1人で担う制作スタイルが一般化している。一方、視聴者側においても、高品質なストリーミング配信などを通じて、カラーグレーディングされた美しい映像に日常的に触れる機会が増えている。

こうした背景から、いまやカラーグレーディングは映像制作者が習得すべきスキルの1つへと変化したが、カラーリスト向けに設計されたツールは編集者にとって習得のハードルが高いと受け止められることが少なくない。

Premiereに組み込まれたカラーモードは、既存機能の拡張ではなく、編集者向けにゼロから設計された新しいカラーグレーディング環境である。編集者の思考に沿った直感的な操作でクリエイティブな作業の流れを維持でき、初心者には分かりやすく、経験者には深い調整を素早く行える設計を目指している。

Adobeによれば、カラーモードは3年間にわたる開発期間を経ており、Premiereでは過去最大規模となるプライベートベータに参加した数百人規模の現役編集者からのフィードバックが反映されている。アーキテクチャ設計は、ポストプロダクション分野で知られるアレクシス・ヴァン・ハーカマン氏が主導した。Premiereの一機能ではあるものの、一つのアプリケーションに匹敵する規模のアップデートであると同社は説明している。

主な機能と特徴

カラーモードのワークスペースは、大型のプログラムモニターを中心に構成される。縦型のクリップグリッドでタイムライン内の素材を一覧し、ショット間の見え方を比較しながら調整しやすくした。Premiereならではのワークスペースのカスタマイズにも対応する。

新たに「スタイル」と「モジュール」が導入された。プリセットのようなスタイルを先に適用してから、モジュールで細かな調整を行うという仕組みにより、複雑なルックも比較的シンプルな操作で構築できる。

カラーコントロールには、従来のスライダーとは異なる上下左右の操作によるインターフェースが採用された。たとえばコントラスト調整では、縦方向でコントラスト量、横方向でピボット（基準点）を同時に制御できる。コントロールはモジュール単位で整理され、複数を同時に有効化できる。各コントロールには、操作内容をリアルタイムで可視化するアニメーションHUD（ヘッズアップディスプレイ）が表示される。画像への影響やパラメータ値といったコントロール固有の情報をその場で確認しながら操作できる。

「オペレーション」により、カラー調整を一元管理できる。クリップ、グループ、シーケンス単位でのカラー調整、コピーや移動を可能にし、複数ショットにまたがるルックの統一や再利用も行いやすくなる。

AIを用いたオブジェクトマスクとシェイプマスクにも対応する。被写体を選択して個別にカラー調整を加えられるほか、トラッキングを通じてショット内での追従も可能である。

カラーモードはカラーマネージメントと連携し、SDRとHDRの両ワークフローに対応する。NVIDIAによれば、カラーモードはGeForce RTXやRTX PRO搭載システム上でGPUアクセラレーションを活用し、32ビット精度での処理を高速に実行できるという。

現在Premiereが備えている「Lumetriカラー」はエフェクトパネルに残され、これまでにLumetriで調整したプロジェクトは引き続きLumetriで編集可能である。ただし、同一プロジェクト内でカラーモードとLumetriを混在させると予期しない結果が生じる可能性があるため、いずれか一方に統一して使用する必要がある。

Premiere 26.2アップデートでは、カラーモードのほかにも、2025年にアドビが買収したFilm Impactのエフェクトやトランジションの追加、エッジモード対応のオブジェクトマスキング、シーケンスインデックス、メディア再リンクの高速化など、複数の機能改善が含まれている。