「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン＆Ver.2.0先取り情報番組を11月21日に配信

GRYPHLINEは、ゲーム「アークナイツ：エンドフィールド」の特別番組「キノコⅡ全域速報！状態：リアルタイム接続中」を11月21日20時30分から公式YouTubeチャンネルで配信すると発表した。

今回の番組では、キノコ王国を舞台にした新たな冒険を予告する。公式告知では、キノコたちとの交流や、不思議な出会いが待つ物語が示唆されている。新バージョンの内容に加え、大型アップデートとなるVer.2.0に関する情報も紹介される見込み。

また、特別番組の配信を記念し、フォローとリポストを行ったユーザーから抽選で20名に「シールパック」が当たるキャンペーンも実施する。応募締切は11月20日23時59分。