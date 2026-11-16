「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン＆Ver.2.0先取り情報番組を11月21日に配信

GRYPHLINEは、ゲーム「アークナイツ：エンドフィールド」の特別番組「キノコⅡ全域速報！状態：リアルタイム接続中」を11月21日20時30分から公式YouTubeチャンネルで配信すると発表した。
今回の番組では、キノコ王国を舞台にした新たな冒険を予告する。公式告知では、キノコたちとの交流や、不思議な出会いが待つ物語が示唆されている。新バージョンの内容に加え、大型アップデートとなるVer.2.0に関する情報も紹介される見込み。
また、特別番組の配信を記念し、フォローとリポストを行ったユーザーから抽選で20名に「シールパック」が当たるキャンペーンも実施する。応募締切は11月20日23時59分。
タロⅡ全域速報 | 状態：リアルタイム接続中 お知らせです、管理人。 『アークナイツ：エンドフィールド』新バージョン&2.0先取り情報予告特別番組が、11月21日20:30（JST）に放送されます。 📺視聴予約はこちらから https://t.co/h2rQZPDVI9 キノコ王国を抜けて、ともに新たな旅へ。 キノコたちは何やらひそひそ話。いい香りがふわりと漂ったかと思えば、焼きたてのはちみつワッフルが飛んでいく。目の前にいるこの人は……もしかして、幻覚？おいしいものと笑顔が待つ不思議な冒険へ。さあ、一緒に出発しましょう！ //特番情報解禁を記念して、 フォロー&RPで 「シールパック」を抽選で20名様にプレゼント！ 〆: 11/20(金) 23:59 #エンドフィールド #アークナイツエンドフィールド— アークナイツ：エンドフィールド (@AKEndfieldJP) November 16, 2026