HoYoverseは20日、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のVer.3.4「ついには長き、日の終わり」を12月2日に配信すると発表した。「崩壊：スターレイル」とのコラボイベントを開催し、S級エージェント「ロビン」「カフカ」が登場するほか、新エージェント「サンブリンガー」やメインストーリーの新展開を追加する。

天空の島「ロスカリファ」を舞台とするメインストーリーが最終決戦を迎えるというバージョンアップデート。新たに登場するサンブリンガーはドラキナ、リンドヴェルヌ、エルダの3人が連携して戦うS級燎源属性の鋭御エージェントで、槍、大剣、盾を使い分けながら攻撃し、専用の戦闘システムによって大ダメージを与えられる。

「崩壊：スターレイル」とのコラボでは、ロビンがS級エーテル属性の防護エージェント、カフカがS級電気属性の異常エージェントとして登場。ロビンはシールドや攻撃支援、カフカは状態異常を利用した攻撃を得意とする。サンブリンガーとロビンの変調はアップデート初日から開催され、カフカはバージョン後半に登場する。

ロビン

カフカ

コラボイベント「泡沫の劇はいずこへ帰る」では、ロビンやカフカたちとドラマ撮影に参加する物語が展開。イベント報酬としてコラボボンプ「パム」やポリクロームなどを獲得できる。また、アップデート後にログインすると、S級エージェント「ロビン」とLv.40までの育成素材、ドライバディスク一式を無料で受け取れる。

このほか、新たな戦闘コンテンツ「創作上演会：ナイトの初陣」などを追加。2027年1月1日からは、ログインによって累計1,600ポリクロームを獲得できるイベントも実施する。