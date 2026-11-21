HoYoverseは20日、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のVer.3.4「ついには長き、日の終わり」を12月2日に配信すると発表した。「崩壊：スターレイル」とのコラボイベントを開催し、S級エージェント「ロビン」「カフカ」が登場するほか、新エージェント「サンブリンガー」やメインストーリーの新展開を追加する。
天空の島「ロスカリファ」を舞台とするメインストーリーが最終決戦を迎えるというバージョンアップデート。新たに登場するサンブリンガーはドラキナ、リンドヴェルヌ、エルダの3人が連携して戦うS級燎源属性の鋭御エージェントで、槍、大剣、盾を使い分けながら攻撃し、専用の戦闘システムによって大ダメージを与えられる。
「崩壊：スターレイル」とのコラボでは、ロビンがS級エーテル属性の防護エージェント、カフカがS級電気属性の異常エージェントとして登場。ロビンはシールドや攻撃支援、カフカは状態異常を利用した攻撃を得意とする。サンブリンガーとロビンの変調はアップデート初日から開催され、カフカはバージョン後半に登場する。
コラボイベント「泡沫の劇はいずこへ帰る」では、ロビンやカフカたちとドラマ撮影に参加する物語が展開。イベント報酬としてコラボボンプ「パム」やポリクロームなどを獲得できる。また、アップデート後にログインすると、S級エージェント「ロビン」とLv.40までの育成素材、ドライバディスク一式を無料で受け取れる。
このほか、新たな戦闘コンテンツ「創作上演会：ナイトの初陣」などを追加。2027年1月1日からは、ログインによって累計1,600ポリクロームを獲得できるイベントも実施する。
Ver.3.4「ついには長き、日の終わり」特典速報 Ver.3.4「ついには長き、日の終わり」は12月2日に正式リリース！新たな虚狩り、初の結使エージェント「サンブリンガー」登場！ ● イベント期間中、ログインするだけでコラボS級限定エージェント「ロビン」およびその育成素材を受け取れます。育成素材にはおすすめメインステータスのカスタムドライバディスク1セットが含まれます。 ● ログインイベント「夜明け前、決戦へ」に参加すると、「ポリクローム×480」を獲得できます。 ● バージョンログインイベントに参加すると、「暗号化マスターテープ×10」、「ボンプチケット×10」、「ポリクローム×1840」、「パムテーマアクセサリー」を獲得できます。 ● イベント「泡沫の劇はいずこへ帰る」に参加すると、最新ボンプ「パム」を無料で獲得できます。 ● ゲーム内コンテンツに参加すると、「ピュロイス」の心象映画＆音動機改良素材を無料で獲得できます。 1月1日より、『ゼンレスゾーンゼロ』×『崩壊：スターレイル』コラボエージェント「カフカ」も「期間限定変調」に追加されます。その他の特典内容および入手方法については、公式のお知らせをご確認ください。— ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) November 20, 2026