HoYoverseは11月5日、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」について、iPhone Duoへの対応を開始したと発表した。

画像はApple公式YouTubeから

利用するにはApp Storeで「ゼンレスゾーンゼロ」を検索し、アプリをVer.3.3.1へ手動でアップデートする必要がある。アップデート後は最適化された機能を利用可能だ。すでに自動更新によってVer.3.3.1へ更新されている場合は、手動アップデートを行わなくてもそのまま利用できる。

一方「ゼンレスゾーンゼロ・クラウド版」については現時点でiPhone Duoに未対応。今後のアップデートで対応する予定で、詳細は後日案内するとしている。