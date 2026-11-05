HoYoverseは11月5日、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」について、iPhone Duoへの対応を開始したと発表した。
利用するにはApp Storeで「ゼンレスゾーンゼロ」を検索し、アプリをVer.3.3.1へ手動でアップデートする必要がある。アップデート後は最適化された機能を利用可能だ。すでに自動更新によってVer.3.3.1へ更新されている場合は、手動アップデートを行わなくてもそのまま利用できる。
一方「ゼンレスゾーンゼロ・クラウド版」については現時点でiPhone Duoに未対応。今後のアップデートで対応する予定で、詳細は後日案内するとしている。
『ゼンレスゾーンゼロ』iPhone Duoへの対応に関するご案内 親愛なるプロキシ様へ 『ゼンレスゾーンゼロ』は現在、iPhone Duo端末に対応可能です。ご利用を希望される方は、App Storeにて『ゼンレスゾーンゼロ』を検索し、手動でVer.3.3.1へアップデートしていただくことで、最適化された機能をご体験いただけます。 アプリの自動更新をオンにしており、かつゲームがすでにVer.3.3.1に更新されている場合、手動更新の必要はなく、そのまま関連機能をご利用いただけます。 ※『ゼンレスゾーンゼロ・クラウド版』は、今後のアップデートにてiPhone Duoへの対応を予定しております。詳細は今後の公式のお知らせにてご確認ください。 #ゼンゼロ— ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) November 5, 2026