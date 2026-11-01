「崩壊：スターレイル」Ver.4.7、11月11日配信。初の星神キャラ「アッハ」実装

HoYoverseは10月30日、「崩壊：スターレイル」のVer.4.7「いま、群星は笑いに包まれる」を11月11日に配信すると発表した。今回のアップデートでは二相楽園編の最終局面が描かれるほか、初の星神キャラクターとなる「アッハ」が実装される。

アッハは「愉悦」の運命を歩む限定★5キャラクター。戦闘では愉悦キャラクターの能力を強化できるほか、専用の「アッハタイム」で愉悦スキルの演出速度を加速させる。味方全体の行動によって「願力」を蓄積し、最大になると敵全体に愉悦ダメージを与える必殺技も使用できる。

イベント跳躍では、前半に銀狼LV.999、火花、爻光、後半に黄泉、丹恒・飲月、景元が復刻登場。また、新たな育成システム「奇縁星魂」も追加され、対象キャラクターに追加スキルや専用バフを付与できる。

このほか、新イベント「劇場版もふもふ号：ドタバタキッチン」や戦闘イベント「スターピースフェスティバル：スターへの道」を開催。常設コンテンツ「マネーウォーズ」もシーズン2へ更新される。あわせて、横浜市とのコラボキャンペーンを10月31日から開始するほか、モバイルSuicaおよびローソンとのコラボも予定している。