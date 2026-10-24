「崩壊：スターレイル」が横浜市とコラボ。ラッピング電車や花火を展開

HoYoverseは23日、スペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」と横浜市、横浜市観光協会によるコラボキャンペーン「スターレイル開拓ゲーム in 横浜」を10月31日から11月10日まで実施すると発表した。

期間中は、横浜市内の19施設、約230店舗を対象に、指定メニューやサービスの利用者へ全10種類のオリジナルフォトカードを配布する。また、市内各所にキャラクターを描いたフォトスポットを設置する。

みなとみらい線では、10月24日から11月13日まで、Y500系1編成を使用したラッピングトレイン「二相楽園 メモリアルトレイン」を運行。10月31日からはオリジナルデザインの一日乗車券を460円で販売するほか、みなとみらい駅の一部改札機でキャラクター音声を流す。

さらに、11月15日19時からは新港ふ頭で、キャラクター「星神★アッハ」をイメージした赤色のコラボ花火を約5分間打ち上げる。11月11日から15日まではハンマーヘッドパークでも特別展示を実施する予定。