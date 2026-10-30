HoYoverse初のスローライフゲーム「プチプラネット」、12月4日正式リリースへ

HoYoverseは30日、新作スローライフゲーム「プチプラネット」を12月4日に正式リリースすると発表した。対応プラットフォームはPC、iOS、Androidで、事前ダウンロードは12月1日から開始する。

プチプラネットは、HoYoverse初のスローライフゲーム。プレイヤーは「ホシミビト」となり、自分だけの星を育てながら、作物栽培や釣り、クラフト、星の探索などを楽しめる。住民との交流や、フレンドとのマルチプレイにも対応する。現在、全プラットフォームで事前登録を受付中。事前登録特典として「星空ペンライト」と「星の苗」のセットを配布する。

また、11月1日20時からは公式YouTubeおよび公式Xで「リリース予告番組」を配信。ゲーム内容に加え、今後予定しているイベントやキャンペーンの情報も紹介する。正式リリース日の決定を記念し、公式Xでは家電セットやギフトカードなどが当たるキャンペーンも実施している。