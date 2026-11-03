final、専用クレードルで無線区間を短縮するゲーミングイヤホン「VR3000 PRO」

finalは10月30日、ゲーミングワイヤレスイヤホン「VR3000 PRO for Gaming」のクラウドファンディングをGREEN FUNDINGで開始した。一般発売予定価格は19,800円で、支援者への発送は2027年3月を予定する。

特徴は、USBトランシーバーを専用クレードルに装着し、PCとクレードルを有線接続する構成。トランシーバーをプレイヤーの近くへ置くことでイヤホンまでの無線区間を物理的に短くし、通信の安定性向上を図る。USBトランシーバー接続時は30ms以下の低遅延をうたう。

音質はゲームジャンルに合わせた「FPS」「FIGHTING」「MOBA」の3モードを用意。FPSでは音の方向や距離感、FIGHTINGでは攻撃やガード時の効果音、MOBAではボイスチャットの聞き取りやすさを重視した。各モードは10バンドEQで調整できる。

接続はUSBトランシーバー、Bluetooth、専用クレードル＋USBトランシーバーの3方式に対応。クレードルには物理ボタンとダイヤルを備え、マイクのミュートや音量調整も手元で行える。連続再生時間はイヤホン単体で最大約10時間、充電ケース込みで約30時間。Bluetooth 5.4、IPX4防水に対応する。