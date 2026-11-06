『トキシック・アベンジャー』主演のピーター・ディンクレイジ×天才子役ジェイコブ・トレンブレイのインタビュー映像が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（2026年11月13日公開 配給：AMGエンタテインメント）で主演を務めるピーター・ディンクレイジと子役のジェイコブ・トレンブレイのインタビュー映像が公開となった。また、オリジナル特大ラグマット2種の展示がヒューマントラストシネマ渋谷にて始まった。

1984年、世界中を夢中にさせたB級映画の金字塔『悪魔の毒々モンスター』が、令和の時代にまさかの復活。製作を手掛けるのは『ダークナイト』シリーズ（2005〜12）やハリウッド『ゴジラ』シリーズ（2014〜）などの超大作を生み出し続かるレジェンダリー・ピクチャーズ。加えて、元祖『毒々』の生みの親ロイド・カウフマン（トロマ・エンターテインメント）もガッツリ製作に参加し、圧倒的なスケール感（予算感‼）を得て、容赦なきバイオレンスとハイテンションアクションで贈る最狂のヒーロー・エンターテインメントが今、幕を開ける――。しかも、待望（!?）の＜無修正版＞で。

本作のメガホンを執ったのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度、主人公ウィンストンを演じるピーター・ディンクレイジと、その継子ウェイドを演じるジェイコブ・トレンブレイのインタビュー映像が公開となった。ふたりが明かすのは、毒々しいビジュアルと過激な暴走の奥に息づく親子の絆、そして互いへのリスペクトに満ちた撮影の舞台裏だ。

有毒廃棄物の槽へ落とされ、異形の怪物へと姿を変えてしまうウィンストン。ピーターはそんな主人公を「ウィンストン・グーズはごく普通の男です」と紹介し、妻を亡くして愛する息子の面倒をみる、純粋で物静かな人物だと説明する。人を信じすぎるがゆえにトラブルに巻き込まれてしまう男が、やがて毒々ヒーロー"トキシー"として立ち上がる。その根底にあるのは、どんな姿になっても失われない父親としての思いだ。

ピーターは「本作には大きな心と素晴らしいユーモアがあります。その二つがあれば間違いありません」と本作の魅力に太鼓判。さらに「特に怪物になった父親が息子を守ろうとする思いには、どんな親でも共感できるでしょう」と、ウィンストンとウェイドの関係に込めた思いを語る。「自分を偽らない、とても誠実な映画です」と胸を張り、「オリジナルのトロマ作品にも本物の心がありました。その精神を僕たちも受け継いでいます」と、受け継がれる"ハート"にも言及。強烈な見た目と破天荒な展開のなかに、観る者の心をつかむ確かな温かさがあることを明かしている。

さらに、本作のために『プレデター：バッドランド』（2025）とのタイアップなどでも大きな話題となったホラーラグアーティストのMaoが、10色以上の緑の毛糸をはじめ､たくさんの色を組み合わせすべて手作業で制作したオリジナル特大ラグマット2種類が、本日11月6日よりヒューマントラストシネマ渋谷にて展示されている。トキシーの顔を大胆にかたどった一枚（約は縦100×横80cm）と、ブラックに鮮やかなグリーンの英字タイトルロゴが映える作品となっており、ラグならではの質感で表現された、愛嬌たっぷりで毒々しい存在感にも注目したい。