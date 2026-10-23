デル、4色展開で約1.15kgのIntel Coreシリーズ3搭載14型ノート「Dell 14S」

デル・テクノロジーズは10月22日、Intel Coreシリーズ3プロセッサーを搭載する14型ノートPC「Dell 14S DS14270」を発売した。リネン、ウォッシュドデニム、ダスティーローズ、ベルベットグリーンの4色を用意する。

Dell 14Sは、成型アルミニウムシャーシを採用した薄型軽量ノートPC。NPUを内蔵するIntel Coreシリーズ3プロセッサを搭載し、本体サイズは313×217×12.21～13.5mm、重量は最小約1.15kg。バッテリー駆動時間は動画ストリーミング時で最大21時間としている。

リネン

ベルベットグリーン

ウォッシュドデニム

ダスティーローズ

ディスプレイは、1,920×1,200ドット/60Hz/300cd/平方mのFHD+液晶と、2,880×1,800ドット/120Hz/450cd/平方mの2.8K液晶から選択可能。2.8K液晶はリネンカラーのみで選択できる。メモリは16GB LPDDR5x-7467、ストレージは256GB/512GB/1TB SSDを用意し、8GBメモリ構成は11月中旬に発売予定としている。

インターフェイスはUSB 3.2 Gen 2 Type-C×2、HDMI 1.4、ヘッドフォン端子などを装備。Wi-Fi 6Eに対応するほか、2.8K液晶選択時はWindows Hello対応IR FHD Webカメラを搭載する。MIL-STD-810Hにも準拠する。

発売を記念し、11月1日までDell 14S全モデルを通常販売価格から45,000円引きとするキャンペーンを実施。また12月7日までは、Dell Rewards参加者を対象に通常ポイントへ5,000ポイントを追加するキャンペーンも行う。