パスワード管理サービスを手掛ける1Passwordは10月22日（現地時間）、AIエージェントのWebサイトへのログインを効率化する連携機能「1Password for Agents」を発表した。ログイン時にユーザーがパスワードを手入力する手間を省き、認証情報をAIに渡すことなく作業を進められる。

対象は1Password.comで利用する個人・ファミリーアカウントで、追加料金は不要。1Password.euおよび1Password.caのアカウントは現時点で対象外となる。利用できる環境や機能、連携の開始時期は、各エージェントによって異なる。

AIエージェントに買い物や旅行の手配などを依頼した際、サービスへのログインが必要になると、ユーザーが操作を引き継いで認証情報を入力しなければならない場合がある。プロンプトにログイン情報を記載しておけば入力の手間を省けるが、認証情報そのものをエージェントに渡すことになる。新機能は、ユーザーによる承認と1Passwordの自動入力を組み合わせ、認証情報をエージェントに渡さずにログインできるようにする。

具体的には、エージェントがログイン画面に到達すると、エージェント側のアプリが、1Passwordの認証情報の利用をユーザーに求める。

ユーザーは、どのログイン情報が何のために必要かを確認し、要求を承認または拒否する。

承認した場合、1Passwordがパスワードやワンタイムコードをサイトに直接入力する。公式FAQによると、サイトがログインを受け付けた後は入力した認証情報を除去し、エージェントが読み取って再利用できないようにする。

エージェントを接続しても、1Passwordの保管庫全体へのアクセスを認めるわけではない。ユーザーは使用するログイン情報を選択でき、同じサイトのアカウントを複数保存している場合は、どのアカウントを使うかも指定できる。承認を求める頻度は連携によって異なり、連携自体はいつでも解除できる。

まずはMetaの「Muse」およびSpaceXAIの「Grok Bot」との連携を、今後数日かけて各プラットフォームに展開する予定である。Anthropicの「Claude Duet」、OpenAIの「ChatGPT Work」「dots」、Townの「Townie」にも近日対応する予定としている。Townieとの連携はWeb版とiOS版が対象となる。さらに、Instinct、Browserbase、Browser Use、Dana、KERNEL、Perplexity、Ramp、Tomo、Wajoなどとの連携も予定している。

1Passwordは、複数のエージェントを使う場合も認証情報を一元管理できるとしている。パスワードを変更した際は保管庫内の情報を更新すればよく、エージェントごとに同じ情報を更新する必要はない。