AMDとIntel、PyTorchのCPU向け最適化技術を「oneDNN」に共通化。次世代x86のAI演算命令にも対応へ

AMDとIntelは10月20日、AI開発フレームワーク「PyTorch」におけるx86 CPU向け最適化技術の共通化に向けて協力すると発表した。両社の最適化技術をオープンソースの深層学習ライブラリ「oneDNN」に集約し、CPUメーカーごとに異なるソフトウェアを利用する必要性を減らす。

今回の協業は両社が参加する「x86 Ecosystem Advisory Group」の提言に基づくもの。PyTorchにおけるx86 CPU向けAI演算の標準ライブラリとしてoneDNNを採用し、AMDが開発してきた「ZenDNN」の最適化技術を統合する。AMDは、oneDNNの開発を推進するUnified Acceleration Foundation（UXL）にも運営メンバーとして参加した。

oneDNNは、ニューラルネットワークで使用する行列演算などをCPUやGPUで高速に実行するためのライブラリ。一方のZenDNNは、AMDのZenアーキテクチャに最適化されたAI推論ライブラリで、主にEPYCプロセッサ向けに開発されてきた。従来はCPUメーカーごとに異なる最適化技術を利用する場合があったが、今後はoneDNNを共通基盤とすることで、開発者がAMDとIntelのCPUに対応したAIアプリケーションを構築・保守しやすくなる。

また、両社はAI向けの次世代x86命令セット「AI Compute Extensions（ACE）」についても共同開発を進めている。ACEはAI処理で多用される行列積演算の高速化を目的としたもので、将来的にはoneDNNの更新を通じてPyTorchから利用できるようにする計画。