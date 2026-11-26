UL Benchmarksは11月25日、3DMark向けの新CPUベンチマーク「CPU Rumble」を公開した。AndroidとiOS向けに無料で提供しており、各アプリストアから3DMarkを最新版に更新することで利用できる。

CPU Rumbleは、実際のゲームに近い処理負荷でCPU性能を測定するベンチマーク。ゲームで使われる物理演算や経路探索、NPCの処理、オーディオ処理などを組み合わせてCPUに負荷をかけて性能を計測する。物理演算エンジンには「Jolt」、経路探索には「Recast Navigation」など実際のゲーム開発でも利用されるライブラリを採用した。

GPU性能が測定結果に与える影響を抑えるためにグラフィックス表現は簡素化。処理内容のランダム性も極力排除し、繰り返し測定した場合でも安定した結果を得られるよう設計した。20分間にわたってベンチマークを繰り返すストレステストも搭載する。なおCPU RumbleはUL Benchmarksが開発する2種類の新CPUベンチマークのうち第1弾。今回提供されたのはAndroidおよびiOS版で、PC版の提供時期については明らかにされていない。