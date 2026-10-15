アイオーデータ、2,304分割Mini LED採用の320Hz対応27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271ULAQB」

アイ・オー・データ機器は14日、Mini LEDバックライトと量子ドット技術を採用した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S LCD-GDQ271ULAQ」シリーズを発表した。10月末に出荷予定で、価格はオープンプライス。ブラックとホワイトの2色を用意する。

WQHD(2,560×1,440ドット)解像度の非光沢AHVAパネルを採用し、最大320Hzのリフレッシュレートと0.5ms(GTG)の応答速度に対応するゲーミングモニター。バックライトは2,304分割のローカルディミングに対応したMini LEDで、量子ドット技術と組み合わせて高輝度と広色域を実現する。

最大輝度はSDR時450cd/平方m、HDR時1,400cd/平方メートルで、DisplayHDR 1400認証を取得。色域はDCI-P3を98%、Adobe RGBとsRGBをそれぞれ100%カバーする。ゲーム向け機能として、暗部の視認性を高める「ナイトクリアビジョン2」や、残像感を低減する「Clear AIM2」を搭載。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応する。

映像入力端子はHDMI 2基、DisplayPort 1基を装備。このほか5W+5Wのステレオスピーカーや高さ調節対応スタンドを備える。本体サイズは約614×239×398～518mm。保証期間は5年間で無輝点保証にも対応する。