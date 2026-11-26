アイオーデータは11月25日、対象の液晶ディスプレイを購入して使用レビューを投稿し、応募フォームから申し込んだ人に「えらべるPay」を進呈するキャンペーンを開始した。ゲーミングモニター／USB Type-C接続のディスプレイ／モバイルディスプレイが対象で、特典額は購入した商品によって変わり、1,000円分／2,000円分／3,000円分のいずれかになる。

対象商品と特典額

3,000円分の「えらべるPay」プレゼントの対象となる商品は、ゲーミングモニターの「LCD-GDU271JLAQD」「LCD-GDQ271UEL」、USB Type-C接続の「LCD-CU273AS-FX」、モバイルディスプレイの「LCD-YC1412DX」など。同じく、2,000円分のプレゼントの対象となるのが「LCD-GD243UDB」「LCD-CQ271SA-FX」「LCD-YC172A-FX」など、1,000円分のプレゼントの対象となるのが「LCD-GDQ271JA」「LCD-GD254U」などになる。

なお同社製品は、「LCD-GDU271JLAQD」の同等製品に「EX-GDU271JLAQD」という型番が与えられるなど、製品が別型番で販売されることがある。今回のキャンペーンはそういった型番違いの製品も対象となる。型番違いのモデルも含め、キャンペーン対象商品と特典額の一覧はキャンペーン特設サイトで確認できる。

応募方法と主な条件

本キャンペーンに応募するには、商品を購入した後、購入店のECサイトかSNSにレビューを投稿し、応募フォームにレビューのURLと購入情報を入力する。ECサイトで購入した場合は原則としてそのECサイトに投稿するが、Amazonで購入した場合はSNSへの投稿が条件となり、Amazonのレビューは対象外となる（購入したECサイトにレビュー機能がない場合もSNSへの投稿でOK）。実店舗で購入した場合は、購入店のECサイトかSNSに投稿する。SNSへの投稿には「#アイオーデータレビューCP」を付ける必要があり、非公開アカウントや限定公開の投稿などで事務局が投稿を確認できない場合は応募と認められない。

対象となる購入期間と応募期間は以下のとおり。

購入期間 ：2026年11月25日（水）～2027年1月31日（日）

：2026年11月25日（水）～2027年1月31日（日） 応募期間 ：2026年11月25日（水）～2027年2月14日（日）

応募時には、型番と本体背面ラベルに記載された12文字のシリアルナンバー、購入日、販売店名、レシートまたは領収書の画像が必要となる。応募は1商品につき1回までで、複数台を購入した場合は1台ずつ応募できる。

購入期間より前に予約・注文・購入した場合や、中古品／アウトレット品の購入、ネットオークションや個人売買での入手は対象外。販売店などの法人による応募も受け付けない。

えらべるPayの受け取りURLは、2027年3月中に登録メールアドレス宛てに配信する予定。配信にはギフティの配信ツールを使うため、「noreply@gifteeport.biz」からのメールを受信できるよう設定しておく必要がある。