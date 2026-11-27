アイオーデータは、Amazon.co.jpの「Amazonブラックフライデー」に合わせ、液晶ディスプレイやゲーミングモニター、ストレージ製品などをセール価格で販売する。先行セールは11月27日0時から開始されており、本セールは11月30日0時から12月7日23時59分まで開催の予定。セールは予告なく終了する場合がある。

対象は、ゲーミングモニター「GigaCrysta」「GCFX」シリーズを含む液晶ディスプレイ、モバイルモニター、モニターアーム、レコーディングHDD「RECBOX」、CDレコーダー「CDレコ6」、スティックSSD、メモリ、Wi-Fiルーター、スイッチングハブなど。中でもいくつかの商品については、おすすめ商品として挙げられている。

アイオーデータがおすすめ商品に挙げた23.8型ワイド液晶ディスプレイ EX-A241DB（左）、23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 EX-GD243UDB（中央）、スティックSSD 1TB R-SSSA-UT1/UE（右）

おすすめ商品およびセール対象商品は下表のとおり。なおアイオーデータからはセール対象商品のリストがプレス向けに公開されているが、そこにはセール価格は記載されていなかったため、表にはマイナビニュースが11月27日19時30分に確認した先行セール価格と参考価格／過去価格からの値引き額を記載している。

おすすめ商品

通常価格はAmazon.co.jpの商品ページに表示された参考価格または過去価格。価格は11月27日19時30分に確認したもので、変動する場合がある

セール対象商品一覧

通常価格はAmazon.co.jpの商品ページに表示された参考価格または過去価格。価格は11月27日19時30分に確認したもので、変動する場合がある。

※1 確認時点で一時的に在庫切れ

※2 確認時点で参考価格・過去価格の表示なし