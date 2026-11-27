アイオーデータは、Amazon.co.jpの「Amazonブラックフライデー」に合わせ、液晶ディスプレイやゲーミングモニター、ストレージ製品などをセール価格で販売する。先行セールは11月27日0時から開始されており、本セールは11月30日0時から12月7日23時59分まで開催の予定。セールは予告なく終了する場合がある。
対象は、ゲーミングモニター「GigaCrysta」「GCFX」シリーズを含む液晶ディスプレイ、モバイルモニター、モニターアーム、レコーディングHDD「RECBOX」、CDレコーダー「CDレコ6」、スティックSSD、メモリ、Wi-Fiルーター、スイッチングハブなど。中でもいくつかの商品については、おすすめ商品として挙げられている。
おすすめ商品およびセール対象商品は下表のとおり。なおアイオーデータからはセール対象商品のリストがプレス向けに公開されているが、そこにはセール価格は記載されていなかったため、表にはマイナビニュースが11月27日19時30分に確認した先行セール価格と参考価格／過去価格からの値引き額を記載している。
おすすめ商品
|商品
|通常価格
|セール価格
|値引き額
|23.8型ワイド液晶ディスプレイ EX-A241DB
|14,800円
|12,580円
|2,220円
|23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 EX-GD243UDB
|21,800円
|16,980円
|4,820円
|スティックSSD 1TB R-SSSA-UT1/UE
|29,800円
|19,800円
|10,000円
|ポータブルHDD 5TB「WD Elements Portable」 WDBU6Y0050BBK-WESN
|39,980円
|34,780円
|5,200円
|Verbatim 半固体電池採用モバイルバッテリー 5000mAh MB5000ZV2
|3,980円
|2,980円
|1,000円
|Verbatim 紛失防止スマートタグ「My Finder」 32130
|1,780円
|1,280円
|500円
|Verbatim BD-R 25GB 50枚＋3枚増量パック VBR130RP53SV4
|2,454円
|2,086円
|368円
通常価格はAmazon.co.jpの商品ページに表示された参考価格または過去価格。価格は11月27日19時30分に確認したもので、変動する場合がある
セール対象商品一覧
|商品
|通常価格
|セール価格
|値引き額
|21.5型ディスプレイ EX-A221DB
|12,980円
|11,030円
|1,950円
|23.8型ディスプレイ EX-A241DB
|14,800円
|12,580円
|2,220円
|27型ディスプレイ EX-A271DB
|17,800円
|15,130円
|2,670円
|21.5型ディスプレイ（高さ調整・縦横回転） EX-D222SD-F
|16,980円
|14,430円
|2,550円
|23.8型ディスプレイ（高さ調整・縦横回転） EX-D242SA-F
|17,980円
|14,980円
|3,000円
|27型ディスプレイ（高さ調整・縦横回転） EX-D272SA-F
|21,980円
|17,980円
|4,000円
|24.5型ディスプレイ（USB Type-C） EX-C251SH
|19,800円
|16,980円
|2,820円
|24.5型ディスプレイ（USB Type-C・高さ調整） EX-C251SH-GF
|22,800円
|19,980円
|2,820円
|21.5型ディスプレイ ブラック EX-A222SDB
|12,980円
|11,030円
|1,950円
|21.5型ディスプレイ ホワイト EX-A222SDW
|14,980円
|12,730円
|2,250円
|23.8型ディスプレイ ブラック EX-A242SDB
|14,800円
|12,580円
|2,220円
|23.8型ディスプレイ ホワイト EX-A242SDW
|15,980円
|13,580円
|2,400円
|23.8型ディスプレイ ブラック（高さ調整） EX-A242SDB-F
|16,980円
|14,430円
|2,550円
|27型ディスプレイ ブラック EX-A272SDB
|－
|在庫切れ※1
|－
|27型ディスプレイ ホワイト EX-A272SDW
|18,980円
|16,130円
|2,850円
|27型ディスプレイ ブラック（高さ調整） EX-A272SDB-F
|20,980円
|17,830円
|3,150円
|27型WQHDディスプレイ（USB Type-C） EX-CQ270SA
|31,800円
|27,030円
|4,770円
|27型WQHDディスプレイ（USB Type-C・高さ調整） EX-CQ270SA-F
|34,800円
|29,580円
|5,220円
|240Hz対応23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」ブラック EX-GD243UDB
|21,800円
|16,980円
|4,820円
|240Hz対応23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」ホワイト EX-GD243UDW
|21,800円
|16,980円
|4,820円
|240Hz対応23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」ブラック（高さ調整） EX-GD243UDB-F
|26,800円
|19,980円
|6,820円
|WQHD／180Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」（webOS搭載） EX-GDQ271JAWOS
|69,801円
|59,330円
|10,471円
|WQHD／320Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」ブラック EX-GDQ271RAB
|44,980円
|38,230円
|6,750円
|WQHD／320Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」ホワイト EX-GDQ271RAW
|－
|38,230円※2
|－
|260Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GCFX」ブラック EX-GD252UHB
|17,980円
|14,980円
|3,000円
|260Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GCFX」ホワイト EX-GD252UHW
|17,980円
|14,980円
|3,000円
|WQHD／275Hz対応27型ゲーミングモニター「GCFX」 EX-GDQ271UA
|29,981円
|24,999円
|4,982円
|4K75Hz／FHD300Hz対応27型ゲーミングモニター「GCFX」ブラック EX-GDU271ADB
|32,980円
|27,980円
|5,000円
|4K75Hz／FHD300Hz対応27型ゲーミングモニター「GCFX」ホワイト EX-GDU271ADW
|32,980円
|27,980円
|5,000円
|320Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 EX-GD254U
|29,981円
|28,030円
|1,951円
|300Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GCFX」ブラック EX-GD251KHB
|24,800円
|19,980円
|4,820円
|4K160Hz／FHD320Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 EX-GDU271JAD
|49,980円
|42,480円
|7,500円
|WQHD／200Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」（Mini LED） EX-GDQ271JLAQ
|59,800円
|42,980円
|16,820円
|WQHD／280Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」（QD-OLED） EX-GDQ271UEL
|77,800円
|64,980円
|12,820円
|UWQHD／120Hz対応34型ディスプレイ「BizCrysta」 EX-CWQ341SDB-F
|49,800円
|44,800円
|5,000円
|4K対応27型ディスプレイ「BizCrysta」（USB Type-C 65W給電） EX-CU272D-F
|49,980円
|42,480円
|7,500円
|31.5型 4K（USB Type-C 90W給電） EX-CU322V-F
|52,800円
|44,880円
|7,920円
|27型 4K（USB Type-C 90W給電） EX-CU273AS-F
|42,800円
|36,380円
|6,420円
|4K対応31.5型ディスプレイ「BizCrysta」（USB Type-C 90W給電） EX-CU321D-F
|62,800円
|53,380円
|9,420円
|43型 4Kサイネージ EX-U431DX
|－
|59,800円※2
|－
|55型 4Kサイネージ EX-U551DX
|99,800円
|84,800円
|15,000円
|65型 4Kサイネージ EX-U651DX
|124,800円
|99,800円
|25,000円
|15.6型モバイルモニター ブラック EX-YC164HB
|19,480円
|16,550円
|2,930円
|15.6型モバイルモニター ホワイト EX-YC164HW
|19,480円
|16,550円
|2,930円
|15.6型モバイルモニター（スピーカー付） EX-YC165H
|20,980円
|17,830円
|3,150円
|14型モバイルモニター EX-YC142H
|25,801円
|21,930円
|3,871円
|14型×2 デュアルモバイルモニター EX-YC1412D
|49,800円
|42,330円
|7,470円
|16型 WUXGA モバイルモニター EX-YC163D
|22,980円
|19,530円
|3,450円
|モニターアーム ブラック DA-ARMS5B/UE
|11,980円
|7,980円
|4,000円
|モニターアーム ホワイト DA-ARMS5W/UE
|11,980円
|7,980円
|4,000円
|マイク付きWebカメラ USB-AIOC2/UE
|17,980円
|15,280円
|2,700円
|外付けHDD 24TB HDCX-UT24P/E
|129,800円
|110,330円
|19,470円
|レコーディングHDD「RECBOX」6TB HVL-RS6/UE
|59,800円
|50,830円
|8,970円
|レコーディングHDD「RECBOX」8TB HVL-RS8/UE
|75,680円
|64,320円
|11,360円
|ネットワークオーディオサーバー「SoundgenicPlus」2TB HDL-RA2HV/E
|54,000円
|45,900円
|8,100円
|DVDレコーダー「DVDレコ」 DVRP-R1/E
|9,400円
|7,990円
|1,410円
|ポータブルDVDドライブ DVRP-W1/E
|5,400円
|4,590円
|810円
|CDレコーダー「CDレコ6」ホワイト CD-6WW/E
|17,800円
|16,020円
|1,780円
|CDレコーダー「CDレコ6」ブラック CD-6WK/E
|17,800円
|16,020円
|1,780円
|DDR4メモリ 8GB DZ3200-C8G/RE
|10,480円
|8,980円
|1,500円
|DDR4メモリ 8GB×2枚組 DZ3200-C8GX2/RE
|20,480円
|14,980円
|5,500円
|非接触型ICカードリーダーライター USB-NFC4/E
|4,780円
|4,060円
|720円
|カードリーダー専用スタンド RSS-MA1
|3,780円
|3,210円
|570円
|カードリーダー用USB延長ケーブル US2-EXT200
|1,980円
|1,680円
|300円
|Wi-Fi 7ルーター WN-7D36QR/UE
|16,800円
|14,280円
|2,520円
|スティックSSD 500GB R-SSSA-UT500/UE
|19,800円
|12,800円
|7,000円
|スティックSSD 1TB R-SSSA-UT1/UE
|29,800円
|19,800円
|10,000円
|4G LTEルーター UD-LT2/UE
|32,800円
|27,880円
|4,920円
|10G対応5ポートスイッチングハブ BSH-QG05/UE
|12,000円
|10,200円
|1,800円
|10G対応8ポートスイッチングハブ BSH-QG08/UE
|17,001円
|14,450円
|2,551円
通常価格はAmazon.co.jpの商品ページに表示された参考価格または過去価格。価格は11月27日19時30分に確認したもので、変動する場合がある。
※1 確認時点で一時的に在庫切れ
※2 確認時点で参考価格・過去価格の表示なし