EIZO、シリーズ初の量子ドット有機ELモニター「ColorEdge CG3200X」発表。ABL制御を独自開発

EIZOは10月20日、独自に展開する「ColorEdge」シリーズの製品としては初めて量子ドット有機ELパネルを採用したという新製品「ColorEdge CG3200X」を発表した。12月1日に発売予定で、価格はオープンプライス。直販ストアでは495,000円で販売する。

31.5型サイズで4K解像度（3,840×2,160ドット）での画面表示に対応するモニター製品。ColorEdgeシリーズで初めてOLED（QD-OLED）パネルを採用し、HDR表示にも対応する点が特徴。ピーク時1000cd/平方メートル、全画面白時300cd/平方メートルの高輝度、150万:1の高コントラスト比を実現したとしており、高輝度のハイライトと黒の両方を正確に表示できるという。

独自に開発したABL制御を組み込んだことで、従来のABL制御で顕著となる急激な輝度低下を抑えた点も特徴。急激な輝度低下を抑えて画面全体での見え方を最小限にし、HDR映像の評価時にも安定した表示環境を提供するとしている。ABL作動中はモニター前面のインジケータが青く点灯するため、ユーザーがモニターの挙動を把握しやすい。

白っぽい画面で発生しがちな輝度制御を独自開発

ABLの動作がインジケーターの点灯でわかる

そのほか、画面を縮小表示して平均輝度を下げる「ABL Safe View」、QD-OLED特有のサブピクセル配置によるカラーフリンジ除去機能、パネルの保護機能などを搭載。DCI-P3を99%カバーし、DisplayPort ／ USB Type-C ／ HDMIでの映像入力をサポートする。