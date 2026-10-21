電子マネーの普及で小銭を使う機会が減り、お財布が膨らまなくなってきましたが、まだ私たちを悩ませるのが「会員カード」や「ポイントカード」。近年はデジタル化が進行中ですが、カードに印刷されたバーコードやQRコードを読み込み来店処理をする店舗もまだまだ存在します。これらカードが健在なかぎり、お財布のスリム化は難しいかもしれません。

そこで利用したいのが、iOS 27で強化されたウォレットアプリの「パスを作成」機能です。これまでは、Apple Payに対応したカードか、ウォレットアプリ用に整備されたチケットや会員証しか登録できませんでしたが、iOS 27ではユーザが手動でカード情報を登録できるようになりました。この機能を使えば、iPhoneの画面を提示して会員カードの代わりに使うことが可能になります。

たとえば、会員番号などの情報を登録したバーコードが印刷された会員カードを登録するときには、ウォレットアプリの上部にある「+」ボタンをタップ、現れた画面で「パスを作成」を選択します。次の画面「標準」または「会員証」を選択し、カスタムラベルやカスタムフィールドに適切な情報(会社名/サービス名や有効期限など)を入力、「+」ボタンをタップして会員カードのバーコードを読み取ればOKです。

これで、登録した会員カードを店舗のバーコード端末に読み取らせれば会員カードとして機能しますが、ウォレットアプリに登録した情報を受け付けてくれるかどうかは、カード発行元の判断次第です。来店のつど裏面にスタンプを押すなど物理的な処理を伴うカードは、現在のウォレットアプリの仕様では対応しきれないため、引き続き物理カードを使うしかありません。