10月23日に発売されるiPhone Duoは、ストレージ容量256GBモデルで36万4800円からという高価なスマホです。その価格に見合う価値を、日常のどんなシーンで実感できるのでしょうか。初めての「フォルダブルなiPhone」の魅力と課題に迫ります。

Apple初の“折りたたみできるiPhone”が10月23日に発売。iPhone Duoの実機を体験しました

斬新なiPhoneなのに、すぐに馴染めるいつも通りの操作感

iPhone Duoのような横開き型のフォルダブルスマホは、閉じればコンパクトに持ち歩くことができて、開けば大画面の端末として使えます。スマホにタブレットの役割も求めながら、毎日持ち歩くデバイスは1台にまとめたい方にとって、「1台で2役」を兼ねることは魅力であり、実用的にも感じられると思います。

一方で、形が変われば操作も複雑になるのでは、と不安に感じる方もいるでしょう。長年iPhoneを使ってきた筆者は、iPhone Duoも従来のiPhoneと同じ感覚で使い始めることができました。仕事からエンターテインメントまで、幅広い用途で「いつものiPhone」として活躍してくれます。Apple WatchやMacとの連携もこれまでと変わりません。

同じく斬新なAppleのデバイスでも、Apple Vision Proでは頭に装着して使う感覚に慣れ、視線や指先のジェスチャーによる操作を覚える必要がありました。iPhone Duoでは、そうした新しい操作を習得する負担をほとんど感じません。

外側の5.4インチのアウターディスプレイから、内側の7.6インチのインナーディスプレイへ、開閉に合わせて表示が自然に引き継がれます。インナーディスプレイを開くと、左側の画面が最初はぼやけた状態から、開ききると全体にシャープで迫力のある画面表示に切り替わる視覚効果も楽しめます。

「写真」アプリで横向きの静止画やビデオを表示したまま開くと、大きなインナーディスプレイの画面いっぱいに広がる迫力も見事です。そして電子書籍も読みやすく快適です。

Touch IDによる指紋認証が久しぶりにiPhoneに戻ってきました。Face IDに不便を感じていたわけではありませんが、筆者はMacBook ProやMacBook NeoでもTouch IDを使っているので、キーに指を置いてロックを解除する操作がほかのApple製品と揃うことに心地よさがあります。

側面の電源ボタンにはTouch IDによる指紋認証機能を内蔵しています

折りたためるiPhoneだから、広がる使い方がある

インナーディスプレイではビデオや写真、ゲームなどの視覚で楽しむコンテンツの迫力が一段と増します。カメラで撮りっぱなしになりがちな旅行の写真なども、iPhone Duoのディスプレイで再生すると細部に目が向き、見返す時間が楽しくなります。

iPhone Duoにはステレオスピーカーが内蔵されています。空間オーディオ再生にも対応しているので、本機単体で没入感のあるコンテンツ再生が楽しめます。

iPhone Duoはステレオスピーカーを内蔵。単体で空間オーディオ再生に対応し、没入感のあるサウンドを再現できます

ヒンジは開閉途中の角度でも保持できます。例えば山折りのテントスタイルにしてアウターディスプレイでApple TVやNetflixの映像コンテンツを視聴したり、ノートPCのようなクラムシェルスタイルで置いてインナーディスプレイでFaceTime通話に活用したりと、様々なコンテンツの視聴スタイルが選べます。

2023年秋に登場したiOS 17でiPhoneに加わった「スタンバイ」は、iPhone Duoでは本体を縦向きに置いた状態でも利用できます。インナーディスプレイの片側に時計やカレンダー、もう片側にお気に入りの写真を表示すれば、フォトスタンドのように楽しめます。操作していない時間にもスマホへの愛着が深まる。筆者もiPhone Duoを実際に使ってみて初めて気が付きました。

100点以上の部品を組み合わせたヒンジは、滑らかな開閉と、開いたディスプレイをフラットに保てることを重視して開発されました。数日間の試用で長期的な耐久性までは判断できませんが、開閉の手応えや机に置いたときの安定感には、初めてのフォルダブルなiPhoneとは思えないほどの完成度を感じました。

バッテリー持ちも安定しています。インナーディスプレイを使う頻度によって条件は変わりますが、筆者はアウターディスプレイで操作する時間が比較的長いためか、バッテリー残量をあまり気にせず、夜まで使えました。

画面の大きさを活かしきれていないところもある

一方で、そのハードウェアの可能性を十分に引き出すという点では、画面表示やマルチタスクなど、今後ソフトウェアに進化を期待したい部分もあります。ここからは、画面の形状による向き不向きも含め、試用を通じて気になった点を整理します。

まず7.6インチというインナーディスプレイの大きさが、あらゆるコンテンツの見やすさにつながるわけではありません。特に本体が横向きの状態では画面の縦寸法が短くなります。そのため、メッセージやウェブページのように縦へ読み進める画面は表示領域が狭く感じられることがあります。

左側がiPhone Duo、右側は6.9インチのiPhone 18 Pro Max。コンテンツが縦にスクロールするアプリケーションの場合は、従来のiPhoneよりもDuoはコンテンツの表示領域が狭く感じられる場合があります

例えばメッセージでは、下側にソフトウェアキーボードが表示されると、過去の会話を見渡せる領域が思いのほか限られます。アウターディスプレイでも同様に、縦方向の余裕がほしいところです。

ホーム画面のアプリアイコンも、従来のiPhoneよりも小さく感じられました。基本操作にはすぐ馴染めますが、表示の微妙な違いには慣れが必要な部分もあります。

これも左側がiPhone Duo、右側は6.9インチのiPhone 18 Pro Max。アプリのアイコンもDuoがやや小さめです

サードパーティーのアプリを中心に、新しく右側に配置されたDockの領域が黒い帯として残り、表示に使える範囲が狭くなるケースもあります。本体の仕上がりに対して、アプリごとの表示の最適化にはまだ余地がありそうです。

ビジネスユースでは「タブレットらしさ」の強化を期待したい

7.6インチのインナーディスプレイを開いたiPhone Duoに、iPadのようなタブレット的な役割を期待するほど、気になるのがマルチタスクです。

インナーディスプレイでは2つのアプリを同時に起動して動かせますが、左右の比率は1対1に固定されます。Apple純正のメールや設定アプリの中では、左右の表示比率をある程度変えることもできますが、これは単一のアプリ内のレイアウト調整であり、別々に2つのアプリを並べる際の自由度とは異なります。

Galaxy Z Fold8やGoogle Pixel 11 Pro Foldでは、マルチタスキング時に画面の分割比率を調整できます。また、iPadOS 27のようにウィンドウの位置やサイズを変える使い方に慣れてしまうと、iPhone DuoにもiPad的な柔軟性をつい求めてしまいます。

細かな調整に対応すれば、iPhone Duoをビジネスシーンに活かせる場面が増えるはずです。使い慣れたiPhoneの環境のまま、開けばiPadに近い感覚で作業をこなせる「iPadOSモード」が欲しいと思いました。本格的にタブレットとしても使えれば、ビジネスパーソンがiPhone Duoを選ぶ理由にもなります。

購入検討時には入念に確かめておくべきポイントは？

iPhone Duoの背面には広角と超広角のデュアルカメラを搭載しています。広角のメインカメラは「光学品質2倍」の撮影に対応していますが、望遠専用カメラは備えていません。遠くの被写体をより高精細に捉えたい方には、iPhone 18 Proシリーズの方が適しています。

本体の薄さや軽さを優先するなら、筆者が愛用するiPhone Airが有力な選択肢です。iPhone Duoの質量は254gで、iPhone 18 Pro Maxの249gを少し上回ります。筆者は気付けばアウターディスプレイを中心に使っている時にも、両手で操作することが多くなっていました。本体を閉じれば持ち歩きやすいサイズになりますが、片手で長時間操作すると、それなりの負担を感じます。購入前に実機を手に取り、重さや持ちやすさを確かめることをおすすめします。

iPhone Duoは使い慣れたiPhoneの操作感をそのままに、スマホを折りたたみながら使うという新しいスタイルを採り入れたい方に適しています。特にiPhoneユーザーの方々は日常の操作に戸惑うことなく、手にしたその日から即戦力として使えると思います。

角度調整ができるキックスタンド付きケース「Folio with Kickstand」も発売されます

購入を検討する段階では、ヒンジの開閉の手応えだけでなく、閉じた状態での文字入力や開いた画面でのウェブ閲覧も試しておきたいところです。画面サイズの印象に加え、普段の使い方に合う「読みやすさ」や「持ちやすさ」が備わっているかを確かめることで、毎日使うスマホとしての価値が明確に見えてきます。

従来のiPhoneに大きな不満がなくても、写真を見返す時間や移動先での作業に、新しい使い方を見いだせる可能性があります。その変化が日常にどれだけの意味を持つかを考えることが、納得できる選択につながるでしょう。

36万円超という価格に見合うかどうかは、現在できることを基準に判断したいところです。一方、発売後のソフトウェアアップデートでは、Apple Pencil（USB-C）による手書き入力への対応も発表されています。画面分割の自由度や対応アプリの充実とともに、新たな「開く理由」が加わっていくことにも期待が持てます。

発売後の進化を見守りながら、自分にとって魅力的な使い道が見えてきた段階で、本格的に購入を検討するのもよいと思います。