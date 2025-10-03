家電量販店のジョーシンが、新店を続々とオープンしています。9月には3店舗を立て続けにオープンしたほか、10月3日（金）には新たに「ジョーシン 須坂イオンモール店」をオープン。9月19日（金）にオープンした「ジョーシン シーナシーナ尾張旭店」とともに、現在オープンセールを実施しています。

10月3日(金)にジョーシン 須坂イオンモール店がオープン

9月19日(金)にはジョーシン シーナシーナ尾張旭店がオープンした

9月以降にオープンした店舗は以下の通り。

このうち、ジョーシン シーナシーナ尾張旭店では10月10日(金)まで、ジョーシン 須坂イオンモール店では10月24日(金)までオープンセールを実施しています。

さらに、オープンセールの期間中、店舗入口のサイネージに表示されるチェックインQRコードをジョーシンアプリで読み取ると、ジョーシンコインを100コインプレゼントするチェックインキャンペーンも実施しています。貯めたジョーシンコインは、ジョーシンポイントやクーポンに交換可能。